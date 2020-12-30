Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Seda Akgül'e tepkiler çığ gibi büyüdü! Sözleri tartışma yarattı Seda Akgül'e tepkiler çığ gibi büyüdü! Sözleri tartışma yarattı
Sunucu Seda Akgül'ün, Güney Koreli şarkıcı Jeon Jung-kook hakkında söylediklerine sosyal medyadan gelen tepkiler çığ gibi büyüdü. Jeon Jung-kook için, "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" diyen Akgül, sosyal medya kullanıcıları tarafından ırkçılıkla suçlandı.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 13:29
Uçankuş TV'de yayınlanan 'Hayatın İçinden' programında sunuculuk yapan Seda Akgül, canlı yayınında söylediği sözler sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
'Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği 2020' listesini analiz eden Seda Akgül'ün sözleri başına bela oldu.
"KADIN MI ERKEK Mİ OLDUĞU ANLAŞILMIYOR"
Güney Koreli şarkıcı Jeon Jung-kook için, "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" diyen sunucu Seda Akgül, açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Seda Akgül'ün ırkçılık olarak yorumlanan sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı.
Akgül'e karşı, "Bu ırkçılığa karşı bizden susmamızı beklemiyordunuz değil mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.