30 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seda Akgül'e tepkiler çığ gibi büyüdü! Sözleri tartışma yarattı

Seda Akgül'e tepkiler çığ gibi büyüdü! Sözleri tartışma yarattı

Sunucu Seda Akgül'ün, Güney Koreli şarkıcı Jeon Jung-kook hakkında söylediklerine sosyal medyadan gelen tepkiler çığ gibi büyüdü. Jeon Jung-kook için, "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" diyen Akgül, sosyal medya kullanıcıları tarafından ırkçılıkla suçlandı.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 13:29
  • 1
  • 6
Seda Akgül'e tepkiler çığ gibi büyüdü! Sözleri tartışma yarattı

Uçankuş TV'de yayınlanan 'Hayatın İçinden' programında sunuculuk yapan Seda Akgül, canlı yayınında söylediği sözler sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Seda Akgül'e tepkiler çığ gibi büyüdü! Sözleri tartışma yarattı

'Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği 2020' listesini analiz eden Seda Akgül'ün sözleri başına bela oldu.

  • 3
  • 6
Seda Akgül'e tepkiler çığ gibi büyüdü! Sözleri tartışma yarattı

"KADIN MI ERKEK Mİ OLDUĞU ANLAŞILMIYOR"

Güney Koreli şarkıcı Jeon Jung-kook için, "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" diyen sunucu Seda Akgül, açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

  • 4
  • 6
Seda Akgül'e tepkiler çığ gibi büyüdü! Sözleri tartışma yarattı

Seda Akgül'ün ırkçılık olarak yorumlanan sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı.

  • 5
  • 6
Seda Akgül'e tepkiler çığ gibi büyüdü! Sözleri tartışma yarattı

Akgül'e karşı, "Bu ırkçılığa karşı bizden susmamızı beklemiyordunuz değil mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.