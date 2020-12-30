Seda Akgül'e tepkiler çığ gibi büyüdü! Sözleri tartışma yarattı

Sunucu Seda Akgül'ün, Güney Koreli şarkıcı Jeon Jung-kook hakkında söylediklerine sosyal medyadan gelen tepkiler çığ gibi büyüdü. Jeon Jung-kook için, "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" diyen Akgül, sosyal medya kullanıcıları tarafından ırkçılıkla suçlandı.