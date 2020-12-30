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Haberler Galeri Hande Erçel’le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin’den beklenen açıklama geldi! Melisa Döngel ile…

Hande Erçel’le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin’den beklenen açıklama geldi! Melisa Döngel ile…

Kerem Bürsin, Nişantaşı'nda setten çıkarken görüntülendi. Son dönemde Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Bürsin, hakkında çıkan haberlere cevap verdi. Hande Erçel'le çıkan aşk haberlerinin ardından Melisa Döngel ile ilişkisi olduğu iddialarına cevap veren yakışıklı oyuncu, çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti ve "Biz çok yakın arkadaşız" dedi.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 13:06
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Hande Erçel’le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin’den beklenen açıklama geldi! Melisa Döngel ile…

Oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden 33 yaşındaki Bürsin, rol arkadaşları Hande Erçel ve Melisa Döngel ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirdi.

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Hande Erçel’le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin’den beklenen açıklama geldi! Melisa Döngel ile…

Setten çıkan Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

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Hande Erçel’le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin’den beklenen açıklama geldi! Melisa Döngel ile…

Uzun bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ve hayranları tarafından sosyal medya paylaşımları da dikkatle incelenen Kerem Bürsin ile Hande Erçel, sürekli bu haberleri yalanladı.

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Hande Erçel’le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin’den beklenen açıklama geldi! Melisa Döngel ile…

Defalarca arkadaş olduklarını söyleyen iki oyuncu, "Sadece işlerini yaptıklarını" dile getirmişlerdi.

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Hande Erçel’le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin’den beklenen açıklama geldi! Melisa Döngel ile…

Öte yandan yakışıklı oyuncu, Murat Dalkılıç ile ayrılan Hande Erçel'in yeni taşındığı evinin dekorasyonunu kendisinin yaptığı haberlerinin de asılsız olduğunu söyledi.