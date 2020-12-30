Hande Erçel’le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin’den beklenen açıklama geldi! Melisa Döngel ile…

Kerem Bürsin, Nişantaşı'nda setten çıkarken görüntülendi. Son dönemde Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Bürsin, hakkında çıkan haberlere cevap verdi. Hande Erçel'le çıkan aşk haberlerinin ardından Melisa Döngel ile ilişkisi olduğu iddialarına cevap veren yakışıklı oyuncu, çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti ve "Biz çok yakın arkadaşız" dedi.