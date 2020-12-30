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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Erçel’le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin’den beklenen açıklama geldi! Melisa Döngel ile… Hande Erçel’le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin’den beklenen açıklama geldi! Melisa Döngel ile…
Kerem Bürsin, Nişantaşı'nda setten çıkarken görüntülendi. Son dönemde Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Bürsin, hakkında çıkan haberlere cevap verdi. Hande Erçel'le çıkan aşk haberlerinin ardından Melisa Döngel ile ilişkisi olduğu iddialarına cevap veren yakışıklı oyuncu, çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti ve "Biz çok yakın arkadaşız" dedi.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 13:06
Oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden 33 yaşındaki Bürsin, rol arkadaşları Hande Erçel ve Melisa Döngel ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Setten çıkan Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.
Uzun bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ve hayranları tarafından sosyal medya paylaşımları da dikkatle incelenen Kerem Bürsin ile Hande Erçel, sürekli bu haberleri yalanladı.
Defalarca arkadaş olduklarını söyleyen iki oyuncu, "Sadece işlerini yaptıklarını" dile getirmişlerdi.
Öte yandan yakışıklı oyuncu, Murat Dalkılıç ile ayrılan Hande Erçel'in yeni taşındığı evinin dekorasyonunu kendisinin yaptığı haberlerinin de asılsız olduğunu söyledi.