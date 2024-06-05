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Seçil Erzan ve Bahar Candan cezaevinde birbirine girdi! İkisi de revirlik oldu

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu olan Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan Bahar Candan cezaevinde ortalığı birbirine kattı. Geçtiğimiz günlerde tahliye olan Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan'ın Seçil Erzan'a yönelik sarf ettiği sözler, koğuş içerisinde gerilime neden oldu. Yaşanan arbede sonucunda ikisi de revire kaldırıldı. İşte olayın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 13:17
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Seçil Erzan ve Bahar Candan cezaevinde birbirine girdi! İkisi de revirlik oldu

İstanbul'da yüksek karlı ve güvenilir bir fon olduğunu iddia ederek, tanınmış futbolcuların da dahil olduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması devam ediyor. İddiaya göre, Fatih Terim gibi tanınmış isimlerin de bu fona dahil olduğu belirtilerek, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuları da kapsayan 29 kişi, toplamda yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırılmıştı.

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Seçil Erzan ve Bahar Candan cezaevinde birbirine girdi! İkisi de revirlik oldu

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen iki isim Seçil Erzan ve Bahar Candan beraber kaldığı Silivri Marmara Cezaevi'nin koğuşunda kavga etti.

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Seçil Erzan ve Bahar Candan cezaevinde birbirine girdi! İkisi de revirlik oldu

Ucuz otomobil vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çeteye üye olmaktan tutuklanan Nihal- Bahar Candan kardeşler ile bankacı Seçil Erzan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 9. Koğuş'ta birlikte kalıyordu.

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Seçil Erzan ve Bahar Candan cezaevinde birbirine girdi! İkisi de revirlik oldu

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda cezaevinden tahliye edilmişti. 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye olunca, psikolojisi bozulan Bahar Candan bir kez hastanelik olmuştu.

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Seçil Erzan ve Bahar Candan cezaevinde birbirine girdi! İkisi de revirlik oldu

KOĞUŞTA ORTALIK KARIŞTI

İddiaya göre Bahar Candan, daha önce çok iyi geçindiği Seçil Erzan ile kavga etmeye başladı. Sözlü atışmalar, ağır hakaretlere kadar vardı. Bahar Candan, Seçil Erzan'ın üzerine "Dolandırıcı" diye bağırarak yürüdü.