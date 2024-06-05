05 Haziran 2024, Çarşamba
Seçil Erzan ve Bahar Candan cezaevinde birbirine girdi! İkisi de revirlik oldu
Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu olan Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan Bahar Candan cezaevinde ortalığı birbirine kattı. Geçtiğimiz günlerde tahliye olan Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan'ın Seçil Erzan'a yönelik sarf ettiği sözler, koğuş içerisinde gerilime neden oldu. Yaşanan arbede sonucunda ikisi de revire kaldırıldı. İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 13:17
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