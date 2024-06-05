Seçil Erzan ve Bahar Candan cezaevinde birbirine girdi! İkisi de revirlik oldu

İstanbul'da yüksek karlı ve güvenilir bir fon olduğunu iddia ederek, tanınmış futbolcuların da dahil olduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması devam ediyor. İddiaya göre, Fatih Terim gibi tanınmış isimlerin de bu fona dahil olduğu belirtilerek, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuları da kapsayan 29 kişi, toplamda yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırılmıştı.