2 çocuk annesi Fahriye Evcen'in ailesine bakın! 3 kız kardeş birbirinin kopyası! Kerem ve Karan'ın halası...

Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit ile hayatını birleştiren Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında. Yer aldığı reklam projeleriyle adından söz ettiren Evcen bu sefer de ailesiyle gündem oldu. Güzel oyuncunun kardeşleriyle olan benzerliği ise görenler şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in baldızları...