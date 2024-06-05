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2 çocuk annesi Fahriye Evcen'in ailesine bakın! 3 kız kardeş birbirinin kopyası! Kerem ve Karan'ın halası...

Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit ile hayatını birleştiren Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında. Yer aldığı reklam projeleriyle adından söz ettiren Evcen bu sefer de ailesiyle gündem oldu. Güzel oyuncunun kardeşleriyle olan benzerliği ise görenler şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in baldızları...

Giriş Tarihi: 05.06.2024 12:31
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2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in ailesine bakın! 3 kız kardeş birbirinin kopyası! Kerem ve Karan’ın halası...

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in ailesine bakın! 3 kız kardeş birbirinin kopyası! Kerem ve Karan’ın halası...

2 çocuk annesi Fahriye Evcen bu sefer de kardeşleriyle gündem oldu.

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2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in ailesine bakın! 3 kız kardeş birbirinin kopyası! Kerem ve Karan’ın halası...

Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet adında üç kız kardeşi bulunuyor. Özellikle Demet, ablasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in ailesine bakın! 3 kız kardeş birbirinin kopyası! Kerem ve Karan’ın halası...

Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet Evcen'i görenler "Ablasının kopyası", "Güzellik ailede genetik" gibi yorumlarında bulundu.

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2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in ailesine bakın! 3 kız kardeş birbirinin kopyası! Kerem ve Karan’ın halası...

İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...