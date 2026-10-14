20 kilo veren Şebnem Bozoklu’nun son hali gündem oldu

Şebnem Bozoklu, son bir yılda yaşadığı fiziksel değişimle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun kilo verme sürecinde uyguladığı yöntemler ve sosyal medyada paylaştığı ayna pozu gündem oldu.

Şebnem Bozoklu, son bir yılda yaşadığı fiziksel değişimle gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken oyuncunun son hali, takipçilerinin ilgisini çekiyor.

SELENA DİZİSİNDE BAKICI CEYLAN KARAKTERİNE HAYAT VERDİ Şebnem Bozoklu, televizyon dünyasındaki ilk dizi deneyimini 2006 yılında fantastik çocuk dizisi Selena ile yaşadı. Oyuncu, dizide Bakıcı Ceylan karakterini canlandırdı. 2008 yapımı Canım Ailem ise Bozoklu'nun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan projelerden biri oldu.

KİLO VERME SÜRECİNİ ANLATTI Susuz Yaz dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Şebnem Bozoklu, son bir yılda geçirdiği fiziksel değişimle sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Daha önce kilo verme süreci hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu, bu süreçte doktor takibinin yanı sıra beslenme düzenine ve spora da önem verdiğini belirtti.

KİLO VERME YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI 1 yılda 20 kilo verdiği öğrenilen Bozoklu, yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı: "1 senedir daha ilgiliyim kendimle. Doktorlarımla birlikte bir tür GLP-1 hormonuyla, yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle yaptım." Oyuncunun açıklamaları, kilo verme sürecinde doktor takibi, egzersiz ve beslenme düzenini bir arada yürüttüğünü ortaya koydu.

AYNA KARŞISINDAKİ POZUNU PAYLAŞTI Yoğun iş temposuna rağmen günlük hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdüren Şebnem Bozoklu, son olarak ayna karşısında verdiği pozu sosyal medya hesabından yayımladı.