07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri "Savaş baltaları çıktı, gerilim arşa yükseldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm fragmanı! Düzeni bozanın kalemi kırıldı...

"Savaş baltaları çıktı, gerilim arşa yükseldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm fragmanı! Düzeni bozanın kalemi kırıldı...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Haşmet ve Gizem Façalı'nın ölmesinin ardında Nevzat intikam hırsı içinde yanıyor. Hızır Çakırbeyli ise düşman cephesinin artması sebebiyle adımlarını daha temkinli atıyor. Ancak İlyas ve Alpaslan onun kadar sabırlı değildir. Tüm gelişmelerin ardından hayranları yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm fragmanı için heyecan dorukta.

Giriş Tarihi: 06.06.2021 18:08 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 18:08
  • 1
  • 7
Savaş baltaları çıktı, gerilim arşa yükseldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm fragmanı! Düzeni bozanın kalemi kırıldı...

6 sezondur izleyenleri ekranları başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan EDHO'nun son bölümünde; Hızır, arkadaşı ve gelininin intikamını almak için tüm planları masaya yatırıyor. Diğer yandan intikam içinde yanan Behzat'ı tutmak ise İlyas'a düşüyor. Ancak İlyas ve Alpaslan'da Rıdvan'ı öldürmek için planlar yapıyor. Yeni düşman ise dengeleri değiştirmek için hamlesini yapıyor. Savaş, masanın üylerini yanına alarak yeni bir mücadeleye girmeye hazırlanıyor. Tüm gelişmelerin ışığında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Savaş baltaları çıktı, gerilim arşa yükseldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm fragmanı! Düzeni bozanın kalemi kırıldı...

SAVAŞ'TAN UZLAŞMA TEKLİFİ

Rıdvan tarafından Hızır'ın karşısına çıkarılan Savaş önce fidanlıkta tüm masa üyelerini tehdit etti ve uzlaşma teklif etti. Ancak buna herkesten olumsuz yanıt gelmesi üzerine ele geçirilen Rıdvan'ın oğlunu geri istedi.

  • 3
  • 7
Savaş baltaları çıktı, gerilim arşa yükseldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm fragmanı! Düzeni bozanın kalemi kırıldı...

SEMİH ÖLÜYOR

Tam o esnada Rıdvan'ın oğlu Asım tarafından dürbünlü tüfekle uzaktan vuruldu. Böylece Savaş ve Hızır arasındaki büyük savaşın tohumları ekilmiş oldu.

  • 4
  • 7
Savaş baltaları çıktı, gerilim arşa yükseldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm fragmanı! Düzeni bozanın kalemi kırıldı...

YAMAN'DAN SERT TEPKİ

Behzat, Rado'dan intikam almak için harekete geçti. Zor durumda kalan Rıdvan ve oğulları bu kez ortaya Savaş kartını sürdü. Savaş ilk başta Yaman ile görüştüyse de aşırı derecede sert tepki aldı.

  • 5
  • 7
Savaş baltaları çıktı, gerilim arşa yükseldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm fragmanı! Düzeni bozanın kalemi kırıldı...

SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENDİ

Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.