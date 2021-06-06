"Savaş baltaları çıktı, gerilim arşa yükseldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm fragmanı! Düzeni bozanın kalemi kırıldı...

6 sezondur izleyenleri ekranları başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan EDHO'nun son bölümünde; Hızır, arkadaşı ve gelininin intikamını almak için tüm planları masaya yatırıyor. Diğer yandan intikam içinde yanan Behzat'ı tutmak ise İlyas'a düşüyor. Ancak İlyas ve Alpaslan'da Rıdvan'ı öldürmek için planlar yapıyor. Yeni düşman ise dengeleri değiştirmek için hamlesini yapıyor. Savaş, masanın üylerini yanına alarak yeni bir mücadeleye girmeye hazırlanıyor. Tüm gelişmelerin ışığında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı bekleniyor.