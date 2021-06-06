ANA SAYFA
"Savaş baltaları çıktı, gerilim arşa yükseldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm fragmanı! Düzeni bozanın kalemi kırıldı...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Haşmet ve Gizem Façalı'nın ölmesinin ardında Nevzat intikam hırsı içinde yanıyor. Hızır Çakırbeyli ise düşman cephesinin artması sebebiyle adımlarını daha temkinli atıyor. Ancak İlyas ve Alpaslan onun kadar sabırlı değildir. Tüm gelişmelerin ardından hayranları yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm fragmanı için heyecan dorukta.
Giriş Tarihi: 06.06.2021 18:08 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 18:08
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7