EDHO'da sezon finali öncesinde bomba patladı! Eşkıya 198. bölüm fragmanında beklenmedik ayrılık...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 6. sezon finalinde heyecanlı gelişmeler yaşanacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz soon bölümde; Haşmet Façalı'nın ölmesi sonrasında gerilim artık arşa çıktı. Yeni düşmanların tek tek ortaya çıkmasının ardından cepheler genişliyor. Hızır Çakırbeyli ise hem dostunun hem de oğlunun intikamını almak için planlarını hazırlıyor. İlyas ve Alpaslan ise savaş baltalarını gömdükleri yerden çıkartıyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında sezon finali öncesinde dizide ayrılıkların yaşanabileceği iddia ediliyor. Sezon boyunca birçok önemli isimin diziye veda etmesi sonrasında yeni isimlerinde vedası gündeme geliyor. Hayranları gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.