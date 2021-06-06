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EDHO'da sezon finali öncesinde bomba patladı! Eşkıya 198. bölüm fragmanında beklenmedik ayrılık...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali öncesinde bombalar patlayacak. 6 sezondur reytingleri alt üst eden dizide sezon içinde birçok ayrılık yaşandı. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan EDHO'da bir isimin daha projeye veda edeceği iddia ediliyor. Hal böyle olunca hayranları 198. bölüm fragmanını heyecanla takip ediyor. Façalı Haşmet'in ölmesi ve oğlunun saldırıya uğraması sonrasında Hızır Çakırbeyli'nin yapacağı hamle merakla bekleniyor. Alpaslan ve İlyas'da planlarını tek tek devreye sokuyor. Yeni bölümde beklenmedik ayrılık haberleri hayranlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor.
Giriş Tarihi: 06.06.2021 16:51
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