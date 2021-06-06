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EDHO'da sezon finali öncesinde bomba patladı! Eşkıya 198. bölüm fragmanında beklenmedik ayrılık...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali öncesinde bombalar patlayacak. 6 sezondur reytingleri alt üst eden dizide sezon içinde birçok ayrılık yaşandı. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan EDHO'da bir isimin daha projeye veda edeceği iddia ediliyor. Hal böyle olunca hayranları 198. bölüm fragmanını heyecanla takip ediyor. Façalı Haşmet'in ölmesi ve oğlunun saldırıya uğraması sonrasında Hızır Çakırbeyli'nin yapacağı hamle merakla bekleniyor. Alpaslan ve İlyas'da planlarını tek tek devreye sokuyor. Yeni bölümde beklenmedik ayrılık haberleri hayranlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor.

Giriş Tarihi: 06.06.2021 16:51
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EDHO'da sezon finali öncesinde bomba patladı! Eşkıya 198. bölüm fragmanında beklenmedik ayrılık...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 6. sezon finalinde heyecanlı gelişmeler yaşanacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz soon bölümde; Haşmet Façalı'nın ölmesi sonrasında gerilim artık arşa çıktı. Yeni düşmanların tek tek ortaya çıkmasının ardından cepheler genişliyor. Hızır Çakırbeyli ise hem dostunun hem de oğlunun intikamını almak için planlarını hazırlıyor. İlyas ve Alpaslan ise savaş baltalarını gömdükleri yerden çıkartıyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında sezon finali öncesinde dizide ayrılıkların yaşanabileceği iddia ediliyor. Sezon boyunca birçok önemli isimin diziye veda etmesi sonrasında yeni isimlerinde vedası gündeme geliyor. Hayranları gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO'da sezon finali öncesinde bomba patladı! Eşkıya 198. bölüm fragmanında beklenmedik ayrılık...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi sezon finali için gün sayıyor. Dizinin 200. bölümde yapması planlanan sezon finali bir hafta öne alındı.

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EDHO'da sezon finali öncesinde bomba patladı! Eşkıya 198. bölüm fragmanında beklenmedik ayrılık...

EDHO'YA VEDA EDİYOR!

Öte yandan sonbaharda 200. bölümle 7. sezonunu açacak olan diziye konuk oyuncu olan usta oyuncu Ali İpin Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre veda ediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 199. bölümde sezon finali yaparak araya gidecek. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, yeni sezon için şimdiden büyük heyecan duyduklarını ifade ederek izleyiciyi çeşitli sürprizlerin beklediğini açıklamıştı.

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EDHO'da sezon finali öncesinde bomba patladı! Eşkıya 198. bölüm fragmanında beklenmedik ayrılık...

SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENDİ

Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

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EDHO'da sezon finali öncesinde bomba patladı! Eşkıya 198. bölüm fragmanında beklenmedik ayrılık...

Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder.

Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.