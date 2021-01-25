Saruhan Hünel’den fenomen tepkisi: Yaptığınız işlerle ortada kalırsınız

Son olarak Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'la izleyici karşısına çıkan Saruhan Hünel'den sosyal medya fenomenleriyle ilgili zehir zemberek açıklamalar geldi. Dizi ve sinema projelerinde rol almalarıyla ilgili konuşan Hünel, "Fenomenlerden oyuncu çıkarmaya çalışıp, takipçi sayıları kadar izlenme beklerseniz, yaptığınız işlerle beraber ortada kalırsınız." dedi.