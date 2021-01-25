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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Saruhan Hünel’den fenomen tepkisi: Yaptığınız işlerle ortada kalırsınız Saruhan Hünel’den fenomen tepkisi: Yaptığınız işlerle ortada kalırsınız
Son olarak Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'la izleyici karşısına çıkan Saruhan Hünel'den sosyal medya fenomenleriyle ilgili zehir zemberek açıklamalar geldi. Dizi ve sinema projelerinde rol almalarıyla ilgili konuşan Hünel, "Fenomenlerden oyuncu çıkarmaya çalışıp, takipçi sayıları kadar izlenme beklerseniz, yaptığınız işlerle beraber ortada kalırsınız." dedi.
Giriş Tarihi: 25.01.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 14:06
Son olarak Kuruluş Osman'da canlandırdığı Alişar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Saruhan Hünel, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Doktor kontrolü için dışarıya çıktığını belirten oyuncu, sosyal medya fenomenlerinin dizi ve sinema projelerinde rol almasıyla ilgili yorum yaptı.
"ARTIK DERS ÇIKARSINLAR"
Fenomenlerin oyuncu olmasını eleştiren Hünel, "Siz sosyal medya fenomenlerinden oyuncu çıkarmaya çalışıp, takipçi sayıları kadar izlenme beklerseniz, yaptığınız işlerle beraber ortada kalırsınız. Artık ders çıkarsınlar." dedi.
Çalışmayı çok sevdiğini belirten Hünel, "Çalışmaya ibadet olarak bakıyorum" dedi.