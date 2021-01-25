Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy’un aile pozuna beğeni yağdı! Kızları Talia ile…

"SETLERE DÖNECEĞİM"

Oyuncu, kızı için dadı tutmadığını ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte baktıklarını da ifade etmişti. Ceyda Ateş, bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt vermişti.