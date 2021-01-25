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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy’un aile pozuna beğeni yağdı! Kızları Talia ile… Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy’un aile pozuna beğeni yağdı! Kızları Talia ile…
2018 yılında Miami'de nikah masasına oturan Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy, iki ay önce kızları Talia'yı kucağına almıştı. Anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, sosyal medyadan aile pozlarını paylaştı. Miami sokaklarında yürüyüş yaparken çekilen pozlarını paylaşan Ateş'in gönderisine beğeni ve yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 25.01.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 13:53
Ceyda Ateş ve Buğra Toğlusoy, geçtiğimiz ay kızları Talia'yı kucağına almış ve anne baba olma heyecanını yaşamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ateş, eşi ve kızı ile birlikte Miami sokaklarında yürüyüş yaparken çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
"İKİ AY BUGÜN"
32 yaşındaki Ceyda Ateş'in, "İkinci ay bugün... Miami'de Volkan'ın objektifine yakalandık" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden 35 binden fazla beğeni aldı.
"UZAYAN SAÇLARIM VE YORGUNLUK"
Makyajsız pozunu da sosyal medya hesabından yayınlayan Ateş, paylaşımına "Uzayan saçlarım ve yorgunluk... Saçları örgü yap, aç..." notunu düşmüştü.
"SETLERE DÖNECEĞİM"
Oyuncu, kızı için dadı tutmadığını ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte baktıklarını da ifade etmişti. Ceyda Ateş, bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt vermişti.