Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması! Aylar sonra ilk kez konuştu: Montaj olduğu ortaya çıkacak

"ÇOK KEYFİM YOKTU, OYNAMADIM"

Cem Yılmaz'ın dijital platformda yayınlanan dizisi 'Erşan Kuneri' hakkında da konuşan Ozan Güven, basın mensuplarının "Bu kez dizide yoktunuz" şeklindeki hatırlatması üzerine, "Bu kez ayrı olmak istedim, çok keyfim yoktu. O yüzden oynamadım" demişti.