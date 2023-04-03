03 Nisan 2023, Pazartesi
Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması! Aylar sonra ilk kez konuştu: Montaj olduğu ortaya çıkacak
Ozan Güven sevgili olduğu dönemde Deniz Bulutsuz'a darbettiği iddiasıyla mahkemelik olmuştu. 13.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan oyuncu ekranlara ara vermişti. Uzun süre sonra ilk kez 14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri'nde objektiflere takılan Güven, Deniz Bulutsuz hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.04.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 11:50
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