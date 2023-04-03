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Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması! Aylar sonra ilk kez konuştu: Montaj olduğu ortaya çıkacak

Ozan Güven sevgili olduğu dönemde Deniz Bulutsuz'a darbettiği iddiasıyla mahkemelik olmuştu. 13.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan oyuncu ekranlara ara vermişti. Uzun süre sonra ilk kez 14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri'nde objektiflere takılan Güven, Deniz Bulutsuz hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.04.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 11:50
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Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması! Aylar sonra ilk kez konuştu: Montaj olduğu ortaya çıkacak

Oyuncu Ozan Güven, iki yıl önce sevgilisi Deniz Bulutsuz ile darp iddiaları sebebiyle davalık olmuştu.

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Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması! Aylar sonra ilk kez konuştu: Montaj olduğu ortaya çıkacak

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla uzun süre gündemden düşmeyen ve ekranlara ara veren 47 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda oğlu Ali ile Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

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Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması! Aylar sonra ilk kez konuştu: Montaj olduğu ortaya çıkacak

13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava nedeniyle mesleğine ara verdiğini açıklayan Güven, "Mahkeme bittikten sonra devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması! Aylar sonra ilk kez konuştu: Montaj olduğu ortaya çıkacak

"ÇOK KEYFİM YOKTU, OYNAMADIM"

Cem Yılmaz'ın dijital platformda yayınlanan dizisi 'Erşan Kuneri' hakkında da konuşan Ozan Güven, basın mensuplarının "Bu kez dizide yoktunuz" şeklindeki hatırlatması üzerine, "Bu kez ayrı olmak istedim, çok keyfim yoktu. O yüzden oynamadım" demişti.

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Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması! Aylar sonra ilk kez konuştu: Montaj olduğu ortaya çıkacak

Ozan Güven, önceki akşam da Baba Sahne'de düzenlenen 14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödül Töreni'ne katıldı.