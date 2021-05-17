Sarp Akkaya baba oldu! Bebeğin ismi...

2017 yılında Sinem Yalçınkaya ile nikah masasına oturan Sarp Akkaya baba oldu. Çiftin bir oğlu olurken güzel haberi Sinem Yalçınkaya sosyal medyadan duyurdu. Sarp Akkaya ve eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğullarına verdiği isim belli oldu.