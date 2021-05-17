Sarp Akkaya baba oldu! Bebeğin ismi...
2017 yılında Sinem Yalçınkaya ile nikah masasına oturan Sarp Akkaya baba oldu. Çiftin bir oğlu olurken güzel haberi Sinem Yalçınkaya sosyal medyadan duyurdu. Sarp Akkaya ve eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğullarına verdiği isim belli oldu.
Giriş Tarihi: 17.05.2021
17:16
Sarp Akkaya baba oldu! Bebeğin ismi…
Oyuncu Sarp Akkaya ile eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğlu dünyaya geldi. Güzel haberi ise, eşi Sinem Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.
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Sarp Akkaya baba oldu! Bebeğin ismi…
Sarp Akkaya Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında 2017 yılında evlenmişti.
Sarp Akkaya baba oldu! Bebeğin ismi…
Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen nikah ve düğün töreni ile dünyaevine giren çift mutluluklarını bebek ile taçlandırdı.
Sarp Akkaya baba oldu! Bebeğin ismi…
OĞULLARI OLDU
Oğullarına Kaan adını veren çiftten Sinem Yalçınkaya, mutlu haberi takipçileriyle de paylaştı.
Sarp Akkaya baba oldu! Bebeğin ismi…
Geçtiğimiz hafta anne olma heyecanı yaşayan Sinem Yalçınkaya oğlu Kaan'ın elinin göründüğü fotoğrafı paylaşıp altına, 'Geçen hafta bugün bu dakikalar... Kaan Akkaya... 10/05/2021' notunu düştü.