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Haberler Galeri Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Maraşlı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Alina Boz, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Boz, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla mercek altına alınan güzel oyuncu, hakkındaki gerçeklerle herkesi şaşırttı. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz'un yaşı herkesi şaşırttı.İşte Alina Boz'un yaşı...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 17:32
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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Alina Boz, sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise yaşını duyunca çok şaşırdı. İşte Alina Boz birçok ünlü ismin yaşı...

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Rojda Demirer - 12 Ağustos 1980

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Onur Seyit Yaran - 13 Ocak 1995

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Su Burcu Yazgı Coşkun - 15 Nisan 2004

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Murat Ünalmış - 23 Nisan 1981