Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Maraşlı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Alina Boz, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Boz, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla mercek altına alınan güzel oyuncu, hakkındaki gerçeklerle herkesi şaşırttı. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz'un yaşı herkesi şaşırttı.İşte Alina Boz'un yaşı...