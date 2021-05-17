Final yaptı yapacak derken sürpriz hamle! Çukur'da kadroya flaş isim katıldı! Şahran'ı kim canlandıracak?

Dördüncü sezonuyla ekranlara gelen Çukur'un haziran ayı gibi final yapması bekleniyor. Final kararı ile hayranlarını üzen Çukur'dan sürpriz bir hamle geldi. Koçovalı kardeşlerin amcası Cumali'nin sürekli bahsettiği Şahran karakterini canlandıracak isim belli oldu. Bayram nedeniyle bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak olan Çukur'da Şahran karakterini kim oynayacak? Öte yandan Çukur'un son bölümünde Karaca ve Celasun'un başuna gelenler Çukur'u yasa boğmuştu.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 16:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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