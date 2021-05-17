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Haberler Galeri Final yaptı yapacak derken sürpriz hamle! Çukur'da kadroya flaş isim katıldı! Şahran'ı kim canlandıracak?

Final yaptı yapacak derken sürpriz hamle! Çukur'da kadroya flaş isim katıldı! Şahran'ı kim canlandıracak?

Dördüncü sezonuyla ekranlara gelen Çukur'un haziran ayı gibi final yapması bekleniyor. Final kararı ile hayranlarını üzen Çukur'dan sürpriz bir hamle geldi. Koçovalı kardeşlerin amcası Cumali'nin sürekli bahsettiği Şahran karakterini canlandıracak isim belli oldu. Bayram nedeniyle bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak olan Çukur'da Şahran karakterini kim oynayacak? Öte yandan Çukur'un son bölümünde Karaca ve Celasun'un başuna gelenler Çukur'u yasa boğmuştu.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 16:18
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Final yaptı yapacak derken sürpriz hamle! Çukur'da kadroya flaş isim katıldı! Şahran'ı kim canlandıracak?

Çukur'un final bölümü heyecanla beklenirken, final öncesinde kadroya yeni bir isim katıldı. Koçovalı kardeşlerin Amca Cumali'nin peşinde olduğu Çukur'da Cumali'nin sürekli olarak bahsettiği Şahran karakteriyle ilgili ipuçları gelmeye başladı. Şahran karakterinin kim olduğu merakla beklenirken, oyuncuyu canlandıracak isim de açıklandı. Peki, Çukur'da Şahran'ı kim canlandıracak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Final yaptı yapacak derken sürpriz hamle! Çukur'da kadroya flaş isim katıldı! Şahran'ı kim canlandıracak?

ÇUKUR'DA ŞAHRAN'I KİM CANLANDIRACAK?

Çukur dizisinde Amca Cumali'nin sürekli olarak bahsettiği Şahran karakteri ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Amca Cumali, "Şahran gelene kadar beni koruyun" şeklindeki sözleri sonrası gözler Şahran karakterine çevrilmişti.

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Final yaptı yapacak derken sürpriz hamle! Çukur'da kadroya flaş isim katıldı! Şahran'ı kim canlandıracak?

Ve o isim belli oldu. Çukur dizisinde Şahran karakterine Sarp Akkaya'nın hayat vereceği öğrenildi. Ünlü oyuncu, Suskunlar dizisinde gösterdiği başarı sayesinde ününe ün katmıştı.

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Final yaptı yapacak derken sürpriz hamle! Çukur'da kadroya flaş isim katıldı! Şahran'ı kim canlandıracak?

SARP AKKAYA KİMDİR?

Sarp Akkaya, 13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Esra Akkaya ablası ve Kaya Akkaya adında ikiz erkek kardeşi vardır.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun 2001 yılında oldu. Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun "Kaos" ve "Sonra" ardından Alchera Tiyatro Topluluğu'nun "6.Gün" ve "Devenin Hörgücü Yamuk Olur" isimli tiyatro oyunlarda oynadı.

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Final yaptı yapacak derken sürpriz hamle! Çukur'da kadroya flaş isim katıldı! Şahran'ı kim canlandıracak?

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü son sınıf öğrencisi iken Sarp Akkaya okul arkadaşı Onur Bayraktar ile birlikte "Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu"nu kurdu.

1995 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in Sema Okay ile birlikte yaptığı "Bizim Aile" dizisinde oyunculuğa başladı.
2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanındı. 2009 - 2010 yılları arasında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Ezel" adlı dizide Tevfik karakteriyle büyük çıkış yakaladı.