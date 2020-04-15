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Şarkıcı Zara'dan komandolara duygulandıran mesaj: ‘Her gün dua etmeyi unutmayın’
Şarkıcı Zara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Önceki gün sınırlarımızda görev yapan askerlerimizden 'Komandolardan Zara Hanım'a selamlar' yazılı bir fotoğraf alan şarkıcı "Rabbim'e emanetsiniz. İnşallah anne-babalarınıza, sevdiğinize, evlatlarınıza sağlıcakla kavuşursunuz" diye karşılık verdi.
Giriş Tarihi: 15.04.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 10:30
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