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Şarkıcı Zara'dan komandolara duygulandıran mesaj: ‘Her gün dua etmeyi unutmayın’

Şarkıcı Zara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Önceki gün sınırlarımızda görev yapan askerlerimizden 'Komandolardan Zara Hanım'a selamlar' yazılı bir fotoğraf alan şarkıcı "Rabbim'e emanetsiniz. İnşallah anne-babalarınıza, sevdiğinize, evlatlarınıza sağlıcakla kavuşursunuz" diye karşılık verdi.

Giriş Tarihi: 15.04.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 10:30
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Şarkıcı Zara'dan komandolara duygulandıran mesaj: ‘Her gün dua etmeyi unutmayın’

Başarılı şarkıcı Zara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

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Şarkıcı Zara'dan komandolara duygulandıran mesaj: ‘Her gün dua etmeyi unutmayın’

Sınırlarımızda ülke toprağımızı koruyan komandolarımız önceki gün ünlü sanatçı Zara'ya sosyal medya üzerinden 'Komandolardan Zara Hanım'a selamlar' diye mesaj gönderdi.

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Şarkıcı Zara'dan komandolara duygulandıran mesaj: ‘Her gün dua etmeyi unutmayın’

Bu mesaj karşısında çok duygulanan Zara, askerlerimize şöyle karşılık verdi:

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Şarkıcı Zara'dan komandolara duygulandıran mesaj: ‘Her gün dua etmeyi unutmayın’

"Rabbime emanetsiniz... İnşallah anne, babalarınıza, sevdiklerinize, evlatlarınıza, aşınıza sağlıcakla dönersiniz...

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Şarkıcı Zara'dan komandolara duygulandıran mesaj: ‘Her gün dua etmeyi unutmayın’

Herkes bu cengaver vatan sevdalısı canlara mesajlarını ve dualarını her gün yollamayı unutmasın."