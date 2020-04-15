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Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı büyük değişikliği açıkladı

Survivor'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen birleşme partisi sırasında yarışmada değişiklikler olacağını duyuran Acun Ilıcalı, yeni dönemde neler olacağını açıkladı. Ünlüler ve Gönüller arasındaki rekabeti daha arttırmak için formatta değişikliğe giden Ilıcalı, iki takım arasında yer değiştirecek yarışmacılar olduğunu ve aynı zamanda çeyrek finalin olacağını açıkladı. İşte Survivor'da yaşanan değişimler...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 10:44
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Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı büyük değişikliği açıkladı

Birleşme partisi sırasında Survivor'da değişiklikler olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, yeni dönemde neler olacağını açıkladı.

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Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı büyük değişikliği açıkladı

Yeni dönemde artık çeyrek final olacağını duyuran Acun Ilıcalı, çeyrek finale ise sadece 8 isim kalabileceğini duyurdu.

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Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı büyük değişikliği açıkladı

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Çeyrek final bundan sonraki ilk durağınız. Çeyrek finalden sonra Survivor'da bazı şeyler değişecek. Çeyrek finale 8 yarışmacı katılabilecek. Çeyrek finalden sonra sizlere yeni açıklamalar yapılacak." ifadelerini kullandı.

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Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı büyük değişikliği açıkladı

TAKIMLARIN YENİ DURUMU NASIL OLDU?

Survivor'da bundan sonra yola nasıl devam edileceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Acun Ilıcalı, 'Değişiklik var, değişiklik ünlüler takımından bir erkek. Gönüllüler takımından bir erkekle değişecek' dedi.

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Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı büyük değişikliği açıkladı

Survivor'da Ünlüler takımından, Gönüllüler takımına geçen isim Berkan oldu. Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçen isim ise Yunus Emre oldu.