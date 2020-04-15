Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı büyük değişikliği açıkladı

Survivor'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen birleşme partisi sırasında yarışmada değişiklikler olacağını duyuran Acun Ilıcalı, yeni dönemde neler olacağını açıkladı. Ünlüler ve Gönüller arasındaki rekabeti daha arttırmak için formatta değişikliğe giden Ilıcalı, iki takım arasında yer değiştirecek yarışmacılar olduğunu ve aynı zamanda çeyrek finalin olacağını açıkladı. İşte Survivor'da yaşanan değişimler...