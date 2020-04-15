ANA SAYFA
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım anne ve babasını sildi!
Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ele veren Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Karantina günlerini sevgilisiyle birlikte geçiren Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran bir hareket geldi. Yakın zamanda Hadise ile evlenmek istediği konuşulan Yıldırım, anne ve babasını aynı anda Instagram hesabından sildi.
Giriş Tarihi: 15.04.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 09:44
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12