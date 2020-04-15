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Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım anne ve babasını sildi!

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ele veren Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Karantina günlerini sevgilisiyle birlikte geçiren Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran bir hareket geldi. Yakın zamanda Hadise ile evlenmek istediği konuşulan Yıldırım, anne ve babasını aynı anda Instagram hesabından sildi.

Giriş Tarihi: 15.04.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 09:44
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Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım anne ve babasını sildi!

Bir süredir ünlü sanatçı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, annesi ve babasını Instagram hesabından silerek kafaları karıştırdı.

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Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım anne ve babasını sildi!

Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu. Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını neden sildiği merak konusu oldu.

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Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım anne ve babasını sildi!

DUVAR DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Survivor' birleşme partisine görüntülü konuşma sistemiyle bağlanan Hadise'nin arkasında yer alan duvar deseni, aşkı ele vermişti.

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Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım anne ve babasını sildi!

Hadise Açıkgöz ile Kaan Yıldırım'ın bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyor. İkili konuyla ilgili açıklama yapmasa da paylaşımları dedikoduları alevlendiriyor. Geçtiğimiz aylarda beyaz bir köpekle poz veren Hadise, aşkını ifşa etmişti. Çünkü bu köpek Yıldırım'ın kendi köpeği Benek'ti.

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Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım anne ve babasını sildi!

Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak çıkan haberlerden sonra iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi.