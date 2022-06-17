Şarkıcı Yeliz’den Özcan Deniz itirafı: O yılları hafızamdan sildim

"ÖZCAN DENİZ BENİM İÇİN, KISA VE ÖZ BİR AŞKTI"

"Hatırlamak istemediğim şeyleri ve eskiyi hafızamdan siliyorum. Özcan Deniz benim için, kısa ve öz bir aşktı. Sildiğim yıllara ait bir dönemdi. O yılları silmeseydim ayakta duramazdım. Hayatta her şey insana bir şey öğretiyor. Önemli olan geçmişten ders çıkarmak."