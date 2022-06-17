17 Haziran 2022, Cuma
Şarkıcı Yeliz'den Özcan Deniz itirafı: O yılları hafızamdan sildim
Şarkıcı Yeliz geçtiğimiz yıl katıldığı magazin programında Özcan Deniz'le aşk yaşadığı itirafıyla magazin gündemine oturmuştu. Özcan Deniz'in yeni piyasa çıktığı dönemde kısa süreli birliktelik yaşadıklarını söyleyen şarkıcı, "12 gün evden çıkmadık" itiraflarıyla geçtiğimiz seneye damgasını vurmuştu. 64 yaşındaki ünlü şarkıcı, Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına konuk oldu. Usta şarkıcı Yeliz, Özcan Deniz ile ilgili yeni itiraflarda bulundu.
Giriş Tarihi: 17.06.2022 14:40
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