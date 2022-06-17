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Şarkıcı Yeliz'den Özcan Deniz itirafı: O yılları hafızamdan sildim

Şarkıcı Yeliz geçtiğimiz yıl katıldığı magazin programında Özcan Deniz'le aşk yaşadığı itirafıyla magazin gündemine oturmuştu. Özcan Deniz'in yeni piyasa çıktığı dönemde kısa süreli birliktelik yaşadıklarını söyleyen şarkıcı, "12 gün evden çıkmadık" itiraflarıyla geçtiğimiz seneye damgasını vurmuştu. 64 yaşındaki ünlü şarkıcı, Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına konuk oldu. Usta şarkıcı Yeliz, Özcan Deniz ile ilgili yeni itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 14:40
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Şarkıcı Yeliz’den Özcan Deniz itirafı: O yılları hafızamdan sildim

Ünlü şarkıcı Yeliz, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın bugünkü konuğuydu. 64 yaşındaki usta isim, magazin gündemindeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Usta şarkıcı Yeliz'den Özcan Deniz hakkında yeni itiraflar geldi.

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Şarkıcı Yeliz’den Özcan Deniz itirafı: O yılları hafızamdan sildim

'Özcan Deniz seni aradı mı?' sorusuna, "Hayır canım, 'Niye arasın" yanıtını veren şarkıcı konuşmasına şöyle devam etti:

"Kim benimle aşk yaşadıysa tabi ki gurur duysun."

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Şarkıcı Yeliz’den Özcan Deniz itirafı: O yılları hafızamdan sildim

"ÖZCAN DENİZ BENİM İÇİN, KISA VE ÖZ BİR AŞKTI"

"Hatırlamak istemediğim şeyleri ve eskiyi hafızamdan siliyorum. Özcan Deniz benim için, kısa ve öz bir aşktı. Sildiğim yıllara ait bir dönemdi. O yılları silmeseydim ayakta duramazdım. Hayatta her şey insana bir şey öğretiyor. Önemli olan geçmişten ders çıkarmak."

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Şarkıcı Yeliz’den Özcan Deniz itirafı: O yılları hafızamdan sildim
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Şarkıcı Yeliz’den Özcan Deniz itirafı: O yılları hafızamdan sildim

Ünlü sanatçı Yeliz geçtiğimiz sene katıldığı bir Youtube kanalında şarkıcı Özcan Deniz hakkında bomba itiraflarda bulunmuştu.