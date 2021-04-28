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Haberler Galeri Survivor İsmail annesinden aldığı telefonla yıkıldı! Kardeşi olayın iç yüzünü anlattı

Survivor İsmail annesinden aldığı telefonla yıkıldı! Kardeşi olayın iç yüzünü anlattı

Survivor'da dün akşam oynanan ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Annesiyle telefonda görüşen İsmail ise büyük bir şok yaşadı. Annesinin nişanlısıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası şaşkına dönen İsmail Balaban, dışarı çıkmak için izin istedi. Yayında yaşanan şaşırtıcı konuşmanın ardından İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Turan Balaban, olayın iç yüzünü anlattı.

Giriş Tarihi: 28.04.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 13:33
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Survivor İsmail annesinden aldığı telefonla yıkıldı! Kardeşi olayın iç yüzünü anlattı

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler hız kesmeden devam ediyor. Adaya veda eden ismin belli olduğu Survivor'da İsmail, iletişim oyununda büyük şok yaşadı.

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Survivor İsmail annesinden aldığı telefonla yıkıldı! Kardeşi olayın iç yüzünü anlattı

Survivor'da yarışmacılar ada konseyi öncesi iletişim oyununda karşı karşıya geldi. İletişim oyununu kazanan Ünlüler takımı oldu. Kazanan takım daha sonra ödül alanına geldi ve İsmail büyük şok yaşadı. Annesiyle konuşan İsmail dışarı çıkmak için izin istedi.
İletişim ödülünün oyunu anneyle konuşmaktı. Ödül alanına gelen yarışmacılar tek tek anneleriyle konuştular. Sıra İsmail'e gelince hem yarışmacılar hem de izleyiciler büyük şok yaşadı.

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Survivor İsmail annesinden aldığı telefonla yıkıldı! Kardeşi olayın iç yüzünü anlattı

İsmail'in nişanlısıyla ilgili annesinin açıklaması herkesi şoka uğratırken İsmail olayın ne olduğunu anlayamadı. Annesiyle konuştuktan sonra açıklama yapan İsmail, "İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum." dedi.

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Survivor İsmail annesinden aldığı telefonla yıkıldı! Kardeşi olayın iç yüzünü anlattı

"SİNİR KRİZLERİ GEÇİRİYORUM"

İsmail'in annesi telefonda şu açıklamayı yaptı: İyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim.

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Survivor İsmail annesinden aldığı telefonla yıkıldı! Kardeşi olayın iç yüzünü anlattı

Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et. İsmail ise annesiyle konuştuktan sonra şaşkına döndü ve dışarı çıkmak için izin aldı.