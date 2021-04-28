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Survivor İsmail annesinden aldığı telefonla yıkıldı! Kardeşi olayın iç yüzünü anlattı
Survivor'da dün akşam oynanan ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Annesiyle telefonda görüşen İsmail ise büyük bir şok yaşadı. Annesinin nişanlısıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası şaşkına dönen İsmail Balaban, dışarı çıkmak için izin istedi. Yayında yaşanan şaşırtıcı konuşmanın ardından İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Turan Balaban, olayın iç yüzünü anlattı.
Giriş Tarihi: 28.04.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 13:33
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