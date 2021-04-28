Survivor İsmail annesinden aldığı telefonla yıkıldı! Kardeşi olayın iç yüzünü anlattı

"SİNİR KRİZLERİ GEÇİRİYORUM"

İsmail'in annesi telefonda şu açıklamayı yaptı: İyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim.