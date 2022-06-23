İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? İçimizdeki Ateş Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Eğitimini Trakya Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünden mezun olrak bitiren dizide ki adıyla Ömür Façalı 2010 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rolüyle Behzat Façalı yani Emir Benderlioğlu ile hayatını birleştirmiştir ve gerçek adı Ceren Şekerci iken Benderlioğlu souadını almıştır.Güzel oyuncunun Nur adında bir kızı vardır.