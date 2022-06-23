23 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? İçimizdeki Ateş Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? İçimizdeki Ateş Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak İçimizdeki Ateş dizisi kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Tülin Tan karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? İçimizdeki Ateş Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022 18:47
  • 1
  • 9
İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? İçimizdeki Ateş Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? İçimizdeki Ateş Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizide Tülin Ateş karakterine hayat verecek Ceren Benderlioğlu güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel oyuncunun hayatı merak ediliyor. Peki, İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? İçimizdeki Ateş Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? İçimizdeki Ateş Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü İstanbul doğumlu olan Ceren Benderlioğlu 1 Ekim1983 tarihinde Kadıköy'de doğmuştur. 36 yaşındadır.

  • 3
  • 9
İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? İçimizdeki Ateş Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Eğitimini Trakya Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünden mezun olrak bitiren dizide ki adıyla Ömür Façalı 2010 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rolüyle Behzat Façalı yani Emir Benderlioğlu ile hayatını birleştirmiştir ve gerçek adı Ceren Şekerci iken Benderlioğlu souadını almıştır.Güzel oyuncunun Nur adında bir kızı vardır.

  • 4
  • 9
İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? İçimizdeki Ateş Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

CEREN BENDERLİOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

-Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Cem Kılıç, Açelya AkkoyunSermin Hürmeriç ile beraber 2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizide oynadı.

  • 5
  • 9
İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? İçimizdeki Ateş Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

-2005 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı Senaristliğini ise Nuran Devres'in yazdığı "Savcının Karısı" adlı dizide Gamze Özçelik, Şevket Çoruh, Ahu Yağtu ile birlikte oynadı.