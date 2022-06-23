Seray Sever ikizlerini kucağına aldı! Alya ve Sofia’nın fotoğrafları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu

Ünlü Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapmıştı. Programın sona ermesinin ardından 49 yaşındaki Seray Sever'den ikiz bebek müjdesi gelmişti. İkiz bebekleri olacağının müjdesinin veren Seray Sever hamileliğinin son haftalarında babasının ani ölümü ile yıkılmıştı. Ailesi, sevenleri ve ikizlerinden aldığı güçle zor günleri geçirmeye çalışan Seray Sever geçen Nisan ayında ikizleri Alya ile Sofia'yı kucağına aldı. Sevilen oyuncu ve sunucu Seray Sever kızları Alya ve Sofia'nın yeni resimlerini paylaştı. Minik kızlarını paylaşan Seray Sever sosyal medyada ilgi çekti. Seray Sever'in ikiz kızları Sofia ile Alya'ya "Maşallah" yorumları geldi. Sever, nazar boncuğu emojisi bırakmayı da ihmal etmedi.