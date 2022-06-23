23 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seray Sever ikizlerini kucağına aldı! Alya ve Sofia’nın  fotoğrafları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu

Seray Sever ikizlerini kucağına aldı! Alya ve Sofia’nın  fotoğrafları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu

Ünlü Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapmıştı. Programın sona ermesinin ardından 49 yaşındaki Seray Sever'den ikiz bebek müjdesi gelmişti. İkiz bebekleri olacağının müjdesinin veren Seray Sever hamileliğinin son haftalarında babasının ani ölümü ile yıkılmıştı. Ailesi, sevenleri ve ikizlerinden aldığı güçle zor günleri geçirmeye çalışan Seray Sever geçen Nisan ayında ikizleri Alya ile Sofia'yı kucağına aldı. Sevilen oyuncu ve sunucu Seray Sever kızları Alya ve Sofia'nın yeni resimlerini paylaştı. Minik kızlarını paylaşan Seray Sever sosyal medyada ilgi çekti. Seray Sever'in ikiz kızları Sofia ile Alya'ya "Maşallah" yorumları geldi. Sever, nazar boncuğu emojisi bırakmayı da ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 23.06.2022 16:23
  • 1
  • 130
Seray Sever ikizlerini kucağına aldı! Alya ve Sofia’nın  fotoğrafları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu

Doya Doya Moda programının sunucularından Seray Sever programının sona ermesinin ardından sürpriz haber ile geri dönmüştü. 49 yaşındaki Seray Sever'den ikiz bebek müjdesi gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 130
Seray Sever ikizlerini kucağına aldı! Alya ve Sofia’nın  fotoğrafları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu

BABASININ ÖLÜMÜYLE SARSILDI

Hamileliğinin son haftalarında babasının ani ölümü ile sarsılan Seray Sever ailesi, sevenleri ve ikizlerinden aldığı güçle zor günleri atlatmaya çalıştı.

  • 3
  • 130
Seray Sever ikizlerini kucağına aldı! Alya ve Sofia’nın  fotoğrafları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu

İKİZLERİNİ KUCAĞINA ALDI

Seray Sever geçtiğimiz Nisan ayında ikizleri Alya ve Sofia'yı kucağına aldı.

  • 4
  • 130
Seray Sever ikizlerini kucağına aldı! Alya ve Sofia’nın  fotoğrafları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu

Minik kızları ile objektiflere poz veren Seray Sever ile Eray Sünbül çiftinin çok özel fotoğraf çekiminden kareler sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

  • 5
  • 130
Seray Sever ikizlerini kucağına aldı! Alya ve Sofia’nın  fotoğrafları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu

HAMİLELİK POZLARI BEĞENİ TOPLADI

İkizlerini taşıdığı son günleri ölümsüzleştiren Seray Sever'in hamilelik pozları büyük beğeni toplamıştı.