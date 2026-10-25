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Şarkıcı Nev'e yürek yakan veda! Tabutu başında söyledikleri kahretti... Meğer son röportajında veda etmiş

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Nev, gerçek adıyla Nevzat Doğansoy, 57 yaşında karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi, yakınları ve sanat dünyasından dostları bir araya geldi. Cenaze töreninde Nev'in yakınlarının söyledikleri ise yürekleri dağladı.

Şarkıcı Nev'e yürek yakan veda! Tabutu başında söyledikleri kahretti... Meğer son röportajında veda etmiş 1

"Zor", "Sen Gibi" ve "Benmişim" şarkılarıyla tanınan Nev, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, bir süredir İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Nev olarak bilinen şarkıcı Nevzat Doğansoy, dün saat 16.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Doğansoy için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Nev'in sanat camiasından arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Doğansoy'un tabutunun üzerine tuttuğu takım olan Galatasaray'ın forması konuldu.

Şarkıcı Nev'e yürek yakan veda! Tabutu başında söyledikleri kahretti... Meğer son röportajında veda etmiş 2

Cenazeye katılan Süleyman Soylu, "Nevzat'la hem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem de İstanbul Üniversitesi'nde dört yıl birlikte okuduk. Sonra yollarımız ayrıldı ama birbirimizle hep haberleştik. Allah rahmet eylesin. Allah cennetiyle müşerref eylesin. Hem buradaki Numune Hastanesi'nde entübe oldu, ardından Çam ve Sakura'ya nakledildi. Birincisinden kurtuldu. Bence iyi bir noktaya da gidiyordu ama Cenab-ı Allah... Allah rahmet eylesin." dedi.

Şarkıcı Nev'e yürek yakan veda! Tabutu başında söyledikleri kahretti... Meğer son röportajında veda etmiş 3

"ANNESİNİ KAYBETTİKTEN SONRA KENDİSİNE BAKMAMAYA BAŞLADI"

Menajeri İlker Ercan, "Yaklaşık iki aydır hastanedeydik. Numune Hastanesi'nde yatıyordu. Orada belli bir seviyeye geldi. Ondan sonra Çam ve Sakura'ya naklettik. Orada da yaklaşık bir aya yakın yattı ama çoklu organ yetmezliği ve karaciğer yetmezliği vardı. Çok sıkıntılı bir süreçti. Maalesef kaybettik. Nevzat iki sene önce de annesini kaybetti. Annesini kaybettikten sonra kendisine hiç bakmamaya başladı. Kendini çok bıraktı. Son iki yıldır kademe kademe rahatsızlığı nüksetti." dedi.

Şarkıcı Nev'e yürek yakan veda! Tabutu başında söyledikleri kahretti... Meğer son röportajında veda etmiş 4

"YENİ BİR ALBÜM HAZIRLIĞI VARDI"

Ercan, "Hastanede dün saat 16.00 civarlarında kaybettik. Bir haftadır bilinci kapalıydı. Hastanede yanında yengesi, abisi ve ben vardım. Bilinci kapalı olduğu için dört beş gündür konuşamadık ama geçen haftalarda, ona bir hafta önce basının çok ilgisinin olduğunu, parçalarının çok çalındığını söyledim. 'Bu kış o zaman çok güzel geçecek.' dedi. 'Evet kardeşim.' dedim. Orada bir gülümsedik. Ondan sonra da hazin sonumuz oldu."

Şarkıcı Nev'e yürek yakan veda! Tabutu başında söyledikleri kahretti... Meğer son röportajında veda etmiş 5

"Bir planımız vardı, çıkacaktık. Dostlarımız vardı. Ayvalık, Çeşme dolaşarak Bodrum'a gidecektik. Konser hazırlıklarımız vardı, yeni bir albüm hazırlığı vardı. Bir parçası vardı, onun üzerinde uğraşıyordu. Özellikle yaz aylarında o kadar çoğunun demosunu yaptı, parçayı o kadar çok tekrarladı ki olmadı, yapamadık. O parçayla ilgili bir çalışmamız olacak, parçayı şimdi söylemeyelim." dedi.

Şarkıcı Nev'e yürek yakan veda! Tabutu başında söyledikleri kahretti... Meğer son röportajında veda etmiş 6

"BENİM KARDEŞİM HEPİNİZİN KARDEŞİ"

Abisi Zeyyat Doğansoy ise "Yapacak bir şey yok. Allah'ın takdiri. Benim kardeşim hepinizin kardeşi. Kendisine bugün son görevimizi yapacağız. Allah razı olsun hepinizden. Sağ olun, var olun." dedi.

Şarkıcı Nev'e yürek yakan veda! Tabutu başında söyledikleri kahretti... Meğer son röportajında veda etmiş 7

"ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANI KAYBETTİK"

Şarkıcı Ozan Orhon ise "Şu anda konuşacak kelime bulamıyorum. Çok değerli bir sanatçıyı, çok değerli bir dostu kaybettik. Türk müziğine çok önemli katkılar sundu. Şarkıları unutulmaz oldu. Bir dönem gençliği onun şarkılarıyla dans etti, duygusallaştı. Ben çok üzüldüm. Çok değerli bir insanı kaybettik. O yüzden söylenecek kelime bulamıyorum. Allah mekânını cennet etsin. Ne diyelim, bir bir gidiyoruz." diye konuştu.

Şarkıcı Nev'e yürek yakan veda! Tabutu başında söyledikleri kahretti... Meğer son röportajında veda etmiş 8

KISACIK ÖMRÜNÜ MÜZİĞE ADADI

24 Aralık 1968'de İstanbul'da doğan Nevzat Doğansoy, müzikle çocukluk yıllarında mandolin çalarak tanıştı. Üniversite döneminde elektro gitara yönelen sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı. 2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılan Nev, ertesi yıl yayımladığı ilk albümü "Her Şeye Rağmen" ile geniş kitlelere ulaştı.Sanatçı, özellikle albümde yer alan "Zor" şarkısıyla tanındı. "Sen Gibi", "Işığım ve Gölgem" ve "Bir Nev-i Alaturka" gibi çalışmalara imza atan Nev, pop-rock ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla müzik kariyerini sürdürdü.

Şarkıcı Nev'e yürek yakan veda! Tabutu başında söyledikleri kahretti... Meğer son röportajında veda etmiş 9

Sanatçı, özellikle albümde yer alan "Zor" şarkısıyla tanındı. "Sen Gibi", "Işığım ve Gölgem" ve "Bir Nev-i Alaturka" gibi çalışmalara imza atan Nev, pop-rock ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla müzik kariyerini sürdürdü.

Şarkıcı Nev'e yürek yakan veda! Tabutu başında söyledikleri kahretti... Meğer son röportajında veda etmiş 10

SON RÖPORTAJINDAKİ SÖZLERİ YÜREKLERİ YAKTI

Öte yandan Nev'in son röportajında hayat üzerine yaptığı değerlendirmeler sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı.

ŞARKICI NEV SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şarkıcı Nev'e yürek yakan veda! Tabutu başında söyledikleri kahretti... Meğer son röportajında veda etmiş 11

Nev, "100 bin ömrüm olsa, namerdim, aynı ömrü aynı şekilde yaşarım. Çok yalnızım. Tekim. Annenize, babanıza, sevdiklerinize sahip çıkın. Artistlik boş iş... Kazananı yok ki, yani hepi topu sonuçta öleceğiz."

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