Şarkıcı Nev'e yürek yakan veda! Tabutu başında söyledikleri kahretti... Meğer son röportajında veda etmiş

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Nev, gerçek adıyla Nevzat Doğansoy, 57 yaşında karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi, yakınları ve sanat dünyasından dostları bir araya geldi. Cenaze töreninde Nev'in yakınlarının söyledikleri ise yürekleri dağladı.

"Zor", "Sen Gibi" ve "Benmişim" şarkılarıyla tanınan Nev, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, bir süredir İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Nev olarak bilinen şarkıcı Nevzat Doğansoy, dün saat 16.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Doğansoy için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Nev'in sanat camiasından arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Doğansoy'un tabutunun üzerine tuttuğu takım olan Galatasaray'ın forması konuldu.

Cenazeye katılan Süleyman Soylu, "Nevzat'la hem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem de İstanbul Üniversitesi'nde dört yıl birlikte okuduk. Sonra yollarımız ayrıldı ama birbirimizle hep haberleştik. Allah rahmet eylesin. Allah cennetiyle müşerref eylesin. Hem buradaki Numune Hastanesi'nde entübe oldu, ardından Çam ve Sakura'ya nakledildi. Birincisinden kurtuldu. Bence iyi bir noktaya da gidiyordu ama Cenab-ı Allah... Allah rahmet eylesin." dedi.

"ANNESİNİ KAYBETTİKTEN SONRA KENDİSİNE BAKMAMAYA BAŞLADI" Menajeri İlker Ercan, "Yaklaşık iki aydır hastanedeydik. Numune Hastanesi'nde yatıyordu. Orada belli bir seviyeye geldi. Ondan sonra Çam ve Sakura'ya naklettik. Orada da yaklaşık bir aya yakın yattı ama çoklu organ yetmezliği ve karaciğer yetmezliği vardı. Çok sıkıntılı bir süreçti. Maalesef kaybettik. Nevzat iki sene önce de annesini kaybetti. Annesini kaybettikten sonra kendisine hiç bakmamaya başladı. Kendini çok bıraktı. Son iki yıldır kademe kademe rahatsızlığı nüksetti." dedi.

"YENİ BİR ALBÜM HAZIRLIĞI VARDI" Ercan, "Hastanede dün saat 16.00 civarlarında kaybettik. Bir haftadır bilinci kapalıydı. Hastanede yanında yengesi, abisi ve ben vardım. Bilinci kapalı olduğu için dört beş gündür konuşamadık ama geçen haftalarda, ona bir hafta önce basının çok ilgisinin olduğunu, parçalarının çok çalındığını söyledim. 'Bu kış o zaman çok güzel geçecek.' dedi. 'Evet kardeşim.' dedim. Orada bir gülümsedik. Ondan sonra da hazin sonumuz oldu."