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Şarkıcı Lara’nın evinde yangın çıktı! Tüm ev küle döndü

İki ay önce yeğeni ile birlikte trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Lara'nın şimdi de evinde yangın çıktı. Feci yangında tüm eşyalar küle dönerken Lara olay esnasında evde olmadığı söyledi.

Giriş Tarihi: 02.09.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 17:38
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Şarkıcı Lara’nın evinde yangın çıktı! Tüm ev küle döndü

Haziran ayında Antalya'da yürürken araba çarpan şarkıcı Lara, hastanelik oldu. Kazadan hafif yaralarla kurtulan Lara'nın bu sefer de ailesiyle birlikte yaşadığı evi yandı.

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Şarkıcı Lara’nın evinde yangın çıktı! Tüm ev küle döndü

Üst üste talihsiz kazalar yaşayan şarkıcının Antalya'nın Alanya'daki evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında eşyalar küle döndü.

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Şarkıcı Lara’nın evinde yangın çıktı! Tüm ev küle döndü

"AİLEM ZOR SAATLER YAŞADI"

Küle dönen evinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Lara, "Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 dün gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. İşim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi. Ailem zor saatler yaşadı şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan…

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Şarkıcı Lara’nın evinde yangın çıktı! Tüm ev küle döndü

Allah kimseye yaşatmasın, üzerimizde var bir felaket ama hep inanırım ki Rabbim sevdiği kulunu imtihan eder şükürler olsun. Arayan binlerce mesaj atan bütün dostlarıma sevenlerime teşekkürlerimi iletiyorum hepinize dönüş tek tek şu anda yapamıyorum sağ olun" dedi.

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Şarkıcı Lara’nın evinde yangın çıktı! Tüm ev küle döndü