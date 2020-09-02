Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
02 Eylül 2020, Çarşamba
Haberler Galeri Şarkıcı Lara’nın evinde yangın çıktı! Tüm ev küle döndü
Şarkıcı Lara’nın evinde yangın çıktı! Tüm ev küle döndü
İki ay önce yeğeni ile birlikte trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Lara'nın şimdi de evinde yangın çıktı. Feci yangında tüm eşyalar küle dönerken Lara olay esnasında evde olmadığı söyledi.
Giriş Tarihi: 02.09.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 17:38