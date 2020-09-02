Şarkıcı Lara’nın evinde yangın çıktı! Tüm ev küle döndü

"AİLEM ZOR SAATLER YAŞADI"

Küle dönen evinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Lara, "Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 dün gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. İşim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi. Ailem zor saatler yaşadı şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan…

