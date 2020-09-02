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Haberler Galeri Aşk 101 hayranlarını heyecanlandıran paylaşım! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 hayranlarını heyecanlandıran paylaşım! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 2. sezon yayın tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2020 Nisan ayında yayın hayatına başlayan dizinin ikinci sezon çekimleri başladı. Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in oyuncularından Kaan Urgancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Gözler Netflix'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 16:50
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Aşk 101 hayranlarını heyecanlandıran paylaşım! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin yeni sezonuna dair bir takım iddialar ortaya atıldı. Genç oyuncu Ece Yüksel'in diziye dahil olacağı konuşulmuştu. Ayrıca yeni sezonun 'Aşk 102' adıyla devam edeceği de konuşulan iddialar arasında. İlk sezonu tamamlayan seyirciler merakla ikinci sezonu araştırıyor. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşk 101 hayranlarını heyecanlandıran paylaşım! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

AŞK 101 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Yeni sezon tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Aşk 101 hayranlarını heyecanlandıran paylaşım! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Aşk 101 hayranlarını heyecanlandıran paylaşım! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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Aşk 101 hayranlarını heyecanlandıran paylaşım! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.