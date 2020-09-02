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Aşk 101 hayranlarını heyecanlandıran paylaşım! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?
Aşk 101 2. sezon yayın tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2020 Nisan ayında yayın hayatına başlayan dizinin ikinci sezon çekimleri başladı. Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in oyuncularından Kaan Urgancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Gözler Netflix'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 02.09.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 16:50
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