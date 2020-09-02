Aşk 101 hayranlarını heyecanlandıran paylaşım! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin yeni sezonuna dair bir takım iddialar ortaya atıldı. Genç oyuncu Ece Yüksel'in diziye dahil olacağı konuşulmuştu. Ayrıca yeni sezonun 'Aşk 102' adıyla devam edeceği de konuşulan iddialar arasında. İlk sezonu tamamlayan seyirciler merakla ikinci sezonu araştırıyor. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?