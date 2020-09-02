Hadise ve Kaan Yıldırım’dan yeni aşk pozu! 'Küçük bir yol...'

Kaan Yıldırım'ın ardından Hadise'den de paylaşım gelmiş, el ele fotoğrafını paylaşan popçu, bu karenin altına, "Yanımda, sağımda, solumda ve ufkumda. Yanında... Yazında, kışında ve tüm baharlarında" notunu düşmüştü.

