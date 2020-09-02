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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan yeni aşk pozu! 'Küçük bir yol...'

Aşklarıyla bu yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, uzun süre aşklarını gözlerde uzak yaşamayı tercih etmişti. Karantina sürecinin bitmesinin ardından birlikte tatile çıkan çift, Kaan Yıldırım'ın yaptığı paylaşımla aşklarını ilan etmiş, Yıldırım'ın paylaşımı sonrası Hadise de el ele pozlarını paylaşmıştı. Çiftten aşk dolu yeni paylaşım geldi. Kaan Yıldırım'ın paylaşımına yazdığı not dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 02.09.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 18:09
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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan yeni aşk pozu! 'Küçük bir yol...'

Uzun süredir birlikte olan ve aşklarını gözlerden uzak yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım, karantina sürecinin ardından tatile çıkmıştı. Kaan Yıldırım tatilden yaptığı paylaşımla aşklarını ilan etmişti.

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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan yeni aşk pozu! 'Küçük bir yol...'

Kaan Yıldırım'ın ardından Hadise'den de paylaşım gelmiş, el ele fotoğrafını paylaşan popçu, bu karenin altına, "Yanımda, sağımda, solumda ve ufkumda. Yanında... Yazında, kışında ve tüm baharlarında" notunu düşmüştü.

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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan yeni aşk pozu! 'Küçük bir yol...'

Aşklarını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden ikiliden yeni paylaşım geldi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan yeni aşk pozu! 'Küçük bir yol...'

Hadise'nin klip çekiminde yanında olan Kaan Yıldırım, paylaştığı fotoğrafına "Küçük bir yol" notunu düştü.

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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan yeni aşk pozu! 'Küçük bir yol...'

Aşklarıyla yıla damgasını vuran Hadise ve Kaan Yıldırım her hareketiyle gündem olurken çiftin arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yaşları…