ANA SAYFA
Hadise ve Kaan Yıldırım’dan yeni aşk pozu! 'Küçük bir yol...'
Aşklarıyla bu yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, uzun süre aşklarını gözlerde uzak yaşamayı tercih etmişti. Karantina sürecinin bitmesinin ardından birlikte tatile çıkan çift, Kaan Yıldırım'ın yaptığı paylaşımla aşklarını ilan etmiş, Yıldırım'ın paylaşımı sonrası Hadise de el ele pozlarını paylaşmıştı. Çiftten aşk dolu yeni paylaşım geldi. Kaan Yıldırım'ın paylaşımına yazdığı not dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 02.09.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 18:09
- 1
- 52
- 2
- 52
- 3
- 52
- 4
- 52
- 5
- 52