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Şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Son durumu…

2000'li yıllara şarkılarıyla damgasını vuran Lara'dan üzücü haber geldi. Covid-19'a yakalanan şarkıcı, yeğeni Yiğit ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Hastalığın ciğerlerine inmesi nedeniyle tedavi altında tutulan şarkıcının sın durumunu şarkıcı kardeşi İzzet Keskin açıkladı. Hastanede olan Lara'dan da ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 26.07.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 16:19
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Şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Son durumu…

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Lara, son olarak üzücü bir haberle gündeme geldi.

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Şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Son durumu…

Alanya'nın yakından tanıdığı şarkıcı İzzet Keskin'in kardeşi olan ünlü şarkıcı Lara ve yeğeni Yiğit'in Covid 19 testlerinin pozitif çıkması sonucu Antalya'daki Özel hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

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Şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Son durumu…

Şarkıcı Lara'nın ciğerlerine inmesi nedeniyle hastanede tedavi altında tutulduğunu bildiren İzzet Keskin, "Lütfen sosyal mesafeye hijyene dikkat edelim ve herkes aşısını yaptırsın. Lütfen tüm hastalara dua edelim" dedi.

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Şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Son durumu…

Abisinin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, "Bana bir şey olmaz" demeyin lütfen! Maskenizi takın, çok zor bir hastalık. Ciğerlerime kadar işlemiş" ifadelerini kullandı.

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Şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Son durumu…

Öte yandan 2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, geçtiğimiz ay estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı.