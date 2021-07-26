26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Son durumu…
2000'li yıllara şarkılarıyla damgasını vuran Lara'dan üzücü haber geldi. Covid-19'a yakalanan şarkıcı, yeğeni Yiğit ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Hastalığın ciğerlerine inmesi nedeniyle tedavi altında tutulan şarkıcının sın durumunu şarkıcı kardeşi İzzet Keskin açıkladı. Hastanede olan Lara'dan da ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 26.07.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 16:19
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