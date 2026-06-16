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Şarkıcı Lara evliliğini bitiriyor! Boşanma nedenini açıkladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hit şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Lara, özel hayatıyla ilgili kararını açıkladı. Ünlü şarkıcı, 2023 yılında evlendiği İranlı eşi Mehdi Karimi ile boşanacağını duyurdu.

Şarkıcı Lara evliliğini bitiriyor! Boşanma nedenini açıkladı 1

2000'li yıllara damga vuran "Allah Versin", "Adam Gibi Adam" ve "Katmer" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan Lara, özel hayatıyla ilgili flaş bir karar aldı. Ünlü şarkıcı, 3 yıl önce evlendiği İranlı voleybolcu eşi Mehdi Karimi ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.

Şarkıcı Lara evliliğini bitiriyor! Boşanma nedenini açıkladı 2

"FİKİR AYRILIKLARI NEDENİYLE EVLİLİĞİMİ SONLANDIRIYORUM"

Sosyal medya hesabından hayranlarına seslenen 47 yaşındaki sanatçı, hakkında çıkan haberlere açıklık getirerek boşanma davasını açtığını belirtti. Lara yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir özel hayatımla ilgili çıkan haberler nedeniyle bu süreci sizlerle doğrudan paylaşmak istedim. Uzun zamandır yaşanan fikir ayrılıkları ve bir yılı aşkın süredir devam eden belirsizlikler sonucunda evliliğimi sonlandırma kararı aldım. Boşanma davası tarafımdan açılmış olup hukuki süreç devam etmektedir."

Şarkıcı Lara evliliğini bitiriyor! Boşanma nedenini açıkladı 3

Sanatçı, bu zorlu süreçte hayranlarından anlayış beklediğini belirterek, "Bundan sonra tüm enerjimi sanatıma, sahneme ve beni yalnız bırakmayan dinleyicilerime vermeye devam edeceğim. Her bitiş yeni bir başlangıçtır" ifadeleriyle müziğe olan bağlılığını vurguladı.

Şarkıcı Lara evliliğini bitiriyor! Boşanma nedenini açıkladı 4

ESTETİK OPERASYON KABUSA DÖNDÜ

Özel hayatındaki gelişmeleriyle gündeme gelen Lara, bir süredir geçirdiği estetik operasyonlar ve ardından yaşadığı pişmanlıkla da konuşulmuştu. Dudaklarını küçültmek için bıçak altına yatan ünlü isim, operasyon sonrası yaşadığı sıkıntıları gözyaşları içinde anlatmıştı.

Şarkıcı Lara evliliğini bitiriyor! Boşanma nedenini açıkladı 5

Dudağını hareket ettirmekte zorlandığını ve pipetle su bile içemediğini ifade eden Lara, hayranlarını estetik müdahalelere karşı uyararak; "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" sözleriyle yaşadığı büyük pişmanlığı dile getirmişti.

Şarkıcı Lara evliliğini bitiriyor! Boşanma nedenini açıkladı 6

"GİDERLİ ŞARKILARIN KRALİÇESİ" LARA'NIN MÜZİK YOLCULUĞU

2000'li yıllara damgasını vuran, güçlü sesi ve yorumladığı "giderli" şarkılarla gönüllerde taht kuran Lara, Türk pop ve fantezi müziğinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Peki, müzik dünyasının "kraliçesi" olarak anılan Fatma Nur Ergüder, nam-ı diğer Lara'nın başarılarla dolu hayat hikayesi nasıl başladı?

Şarkıcı Lara evliliğini bitiriyor! Boşanma nedenini açıkladı 7

KIRIKKALE'DEN MÜZİK DÜNYASINA UZANAN BİR YOLCULUK

19 Mart 1979 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya gelen Lara, müziğin içine doğan şanslı isimlerden. Müzisyen bir ailede büyüyen sanatçı, lise eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine farklı bir alanda, Alanya'da hosteslik yaparak başladı. Ancak sahnelerin ışığı, onun yeteneğini daha fazla saklamasına izin vermedi ve kısa sürede profesyonel sahne hayatına adım attı.

Şarkıcı Lara evliliğini bitiriyor! Boşanma nedenini açıkladı 8

"IŞIK" ALBÜMÜYLE GELEN BÜYÜK ÇIKIŞ

Lara için dönüm noktası, 5 Haziran 2003 tarihinde Ozan Müzik etiketiyle piyasaya sürdüğü "Işık" adlı ilk albümü oldu. Bu albümle müzik piyasasına fırtına gibi giren sanatçı, kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Özellikle;

"Allahım Neydi Günahım"

"Katmer"

"Adam Gibi Adam"

gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan Lara, sadece sesiyle değil, şarkılarındaki duyguyu dinleyiciye aktarış biçimiyle de "giderli şarkıların kraliçesi" unvanını kazandı.

Yıllar geçse de eskimeyen bu şarkılar, günümüzde hala müzik listelerinin ve nostalji tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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