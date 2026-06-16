Şarkıcı Lara evliliğini bitiriyor! Boşanma nedenini açıkladı

Hit şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Lara, özel hayatıyla ilgili kararını açıkladı. Ünlü şarkıcı, 2023 yılında evlendiği İranlı eşi Mehdi Karimi ile boşanacağını duyurdu.

2000'li yıllara damga vuran "Allah Versin", "Adam Gibi Adam" ve "Katmer" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan Lara, özel hayatıyla ilgili flaş bir karar aldı. Ünlü şarkıcı, 3 yıl önce evlendiği İranlı voleybolcu eşi Mehdi Karimi ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.

"FİKİR AYRILIKLARI NEDENİYLE EVLİLİĞİMİ SONLANDIRIYORUM" Sosyal medya hesabından hayranlarına seslenen 47 yaşındaki sanatçı, hakkında çıkan haberlere açıklık getirerek boşanma davasını açtığını belirtti. Lara yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bir süredir özel hayatımla ilgili çıkan haberler nedeniyle bu süreci sizlerle doğrudan paylaşmak istedim. Uzun zamandır yaşanan fikir ayrılıkları ve bir yılı aşkın süredir devam eden belirsizlikler sonucunda evliliğimi sonlandırma kararı aldım. Boşanma davası tarafımdan açılmış olup hukuki süreç devam etmektedir."

Sanatçı, bu zorlu süreçte hayranlarından anlayış beklediğini belirterek, "Bundan sonra tüm enerjimi sanatıma, sahneme ve beni yalnız bırakmayan dinleyicilerime vermeye devam edeceğim. Her bitiş yeni bir başlangıçtır" ifadeleriyle müziğe olan bağlılığını vurguladı.

ESTETİK OPERASYON KABUSA DÖNDÜ Özel hayatındaki gelişmeleriyle gündeme gelen Lara, bir süredir geçirdiği estetik operasyonlar ve ardından yaşadığı pişmanlıkla da konuşulmuştu. Dudaklarını küçültmek için bıçak altına yatan ünlü isim, operasyon sonrası yaşadığı sıkıntıları gözyaşları içinde anlatmıştı.