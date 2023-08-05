O tarih işaret edildi! Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Aile, Kuruluş Osman, Alparslan Büyük Selçuklu...

"Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz aylarının gelmesinin ardından diziler sezon finali yaptı. Dizilerin hayranları yeni sezon tarihleri için araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? O tarih işaret edildi!