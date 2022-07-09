Yaşlı kadın bir ülkenin 'fişini' çekti: Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin cevabını bilemediği soru

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 51 yaşındaki emekli Dilek Kaya Kahvecioğlu isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu aşarak barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 50 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen "28 Mart 2011'de Gürcistan'da, satmak için hurda metaller arayan 75 yaşındaki bir kadın, bulduğu yer altı kablolarını kopartında hangisine neden olmuştur" sorusunda yarışmacı çift joker kullandı. Ancak yarışmacı iki hakkında da doğru yanıtı veremeyerek yarışmadan 30 bin TL alarak ayrıldı. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…

Giriş Tarihi: 09.07.2022 01:25 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 01:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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