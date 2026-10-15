"Çıt Çıt", "Fidayda", "Dönmemem Gerek" ve "Doyamıyorum" gibi şarkılarıyla müzik dünyasında adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hatice, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Hatice, son paylaşımında bir mobilya firması tarafından dolandırıldığını öne sürerek yaşadığı mağduriyete tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatice, verilen sözlerin, yapılan anlaşmaların ve yaşadıklarının ortada olduğunu belirterek hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Bir firmadan dresuar satın almak istediğini belirten Hatice, alışveriş sırasında tıkladığı bağlantının ardından hesabından para çekildiğini ifade etti.

"Çok büyük dolandırıldım. Bir firmadan dresuar alacaktım. Beş bin liralık dresuar bana 270 bin küsur liraya mal oldu. O linke tıkladıktan sonra param gitti. Kaybettiğim paraya mı yanayım, aptal yerine konulduğuma mı yanayım? Şimdi emniyete gidiyorum."

Hatice, bir diğer paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"Verilen sözler, yapılan anlaşmalar ve yaşadıklarım ortada. İnsanların güvenini kazanıp ardından onları mağdur etmek ne ticarete sığar ne de vicdana!

Kimsenin parasını, emeğini ve iyi niyetini kendi çıkarlarınız uğruna hiçe sayamazsınız. Bu işin peşini bırakmayacağım. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak, hakkımı hukuki yollarla sonuna kadar arayacağım.

Kimse beni susturabileceğini, bu yaşananları unutturabileceğini sanmasın. Her şeyin hesabını soracağım!"