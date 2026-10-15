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10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2016 yılında Osmaniye'de kaybolan Mehmet Çabuk dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski eşi İlknur Düzgün, cinayetin Osmaniye'de işlendiğini öne sürerek eşi İbrahim Düzgün'ü işaret etmişti. Cezaevinde bulunan İbrahim Düzgün'ün de Mehmet Çabuk'u öldürdüğünü ve cesedini evinin önündeki bahçeye gömdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili İlknur Düzgün ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi 1

ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir cinayet daha aydınlatıldı. 27 yaşındayken kaybolan Mehmet Çabuk'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi 2

GÖZALTINA ALINDILAR

Eski eşi İlknur Düzgün'ün cinayetin Osmaniye'de işlendiğini itiraf etmesinin ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, programda yapılan açıklamayı ihbar kabul etti. İlknur Düzgün ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi 3

CEZAEVİNDEN İTİRAF

Dosyada bir diğer itiraf ise cezaevinden geldi. İbrahim Düzgün, Mehmet Çabuk'u Ankara'dan Osmaniye'ye getirdiğini belirterek, "27 Ocak'ta aramızda bir tartışma oldu. Başına sert bir cisimle vurdum, evin bahçesine gömdüm." dedi.

10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi 4

İbrahim Düzgün, ardından olay yerinde ekiplere yer gösterdi. Yaklaşık 10 yıl önce öldürüldüğü değerlendirilen Mehmet Çabuk'un kemiklerine ulaşılması için bölgede çalışma başlatıldı.

10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi 5

NELER OLMUŞTU?

Şüphelerini yengesi İlknur üzerinde yoğunlaştıran Aynur'un açıklamalarının ardından beklenen itiraf geldi. Günlerdir canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken İlknur, bugün reklam arasında Müge Anlı'ya bildiklerini anlatacağını söyledi.

10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi 6

CEZAEVİNDEKİ EŞİNE SESLENDİ

Ardından canlı yayına çıkan İlknur, ilk olarak cezaevinde bulunan eşi İbrahim Düzgün'e, "Konuş, bizi kurtar" sözleriyle seslendi. Cezaevindeki İbrahim Düzgün'ün annesi Selma Düzgün de programa telefonla bağlandı.

10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi 7

"CİNAYET OSMANİYE'DE İŞLENDİ!"

İlknur, kayınvalidesi Selma Düzgün'e hitaben, "Anne, artık her şey ortada, zaten belgeli, ispatlı" ifadelerini kullandı. Günlerdir suskunluğunu koruyan ve çelişkili açıklamalarda bulunan İlknur: "Cinayet Osmaniye'de işlendi!" dedi.

Birçok suçtan hüküm giyen ve uzun yıllar cezaevinde kalması beklenen İbrahim Düzgün'ün, polise yakalanmamak için Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı da gündeme geldi.

AYNUR'DAN TEPKİ: "BUNLAR KATİL"

Aynur Çabuk, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına seslenerek şüphelendiği kişileri doğrudan "Bunlar katil" sözleriyle suçladı.

MEHMET'İN ESKİ EŞİ İLKNUR, CİNAYETİ MÜGE ANLI'YA İTİRAF ETTİ!
10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi 8

Peki, İlknur ve İbrahim Düzgün'ün annesi de bu cinayete ortak olmuş muydu?

Bu cinayet itirafı, dosyadaki düğümü çözmeye yetecek mi? Mehmet Çabuk dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında incelenmeye devam ediyor.

10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi 9

NELER OLMUŞTU?

27 yaşında, bir çocuk babası olan Mehmet Çabuk, 2016 yılında ailesiyle birlikte yaşadığı Osmaniye'den kayboldu. Aradan geçen yıllara rağmen Mehmet Çabuk'tan haber alınamazken kardeşi Aynur Çabuk, ağabeyinin kaybolmasının ardındaki sır perdesinin aralanması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Ağabeyinin cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüphelenen Aynur Çabuk, iddialarının odağına yengesi İlknur Düzgün'ü aldı.

10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi 10

Mehmet Çabuk'un kaybolmasının ardından geçen yıllar boyunca İlknur Düzgün'ün farklı açıklamaları gündeme geldi. Düzgün, önceki ifadelerinde eşi Mehmet Çabuk'un varlıklı bir kadınla tanışarak yurt dışına kaçtığını öne sürmüştü. İlknur Düzgün'ün, Mehmet Çabuk'tan gıyabında boşandıktan sonra İbrahim Düzgün ile evlendiği de iddialar arasında yer aldı.

10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi 11

İLKNUR DÜZGÜN'ÜN İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Programdaki yüzleşmeler ve çapraz sorgular sırasında İlknur Düzgün'ün açıklamalarında değişiklikler olduğu görüldü. Düzgün, Mehmet Çabuk ile İbrahim Düzgün'ün birlikte evden çıktıklarını belirterek, "İbrahim döndü, Mehmet dönmedi" sözleriyle dikkat çekti.

10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi 12

KAYIP EŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANDI

Öte yandan, çeşitli suçlardan hüküm giydiği belirtilen İbrahim Düzgün'ün, polise yakalanmamak amacıyla Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığının ortaya çıktığı aktarıldı.

İLKNUR DÜZGÜN'DEN CEZAEVİNDEKİ EŞİNE ÇAĞRI

15 Ekim 2026 tarihli canlı yayında konuşan İlknur Düzgün, cezaevinde bulunan eşi İbrahim Düzgün'e seslendi. Düzgün, yaşananlara ilişkin bildiklerini anlatmasını istediği eşinin, kendisini içinde bulunduğu durumdan çıkarabilecek tek kişi olduğunu söyledi.

İlknur Düzgün, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne biliyorsa anlatmasını istiyorum. Beni şu durumdan çıkartacak tek kişi o. Çünkü ben hiçbir şeyi bilmiyorum. Ortada iki tane çocuğumuz var. O çocukların yuvaya gitmesini istemiyorum. O çocukların rezil olmasını istemiyorum. Başına bir şey getirdi demiyorum. Gözümle görmedim, bilmiyorum. Onun yanından ayrıldı. O biliyor."

10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi 13

GİZLİ TANIKTAN KAZI VE BETON İDDİASI

Programın ilerleyen bölümünde yayına telefonla bağlanan gizli bir tanık, İlknur ve İbrahim Düzgün'ün yaşadığı evin arka tarafında kazı çalışması yapıldığını ve bölgeye beton döküldüğünü iddia etti. Çifti yakından tanıdığını belirten tanık, söz konusu çalışmanın ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin konuştu.

İlknur Düzgün'ün kazının zamanını sorması üzerine tanık, çalışmanın düğünden önce yapıldığını öne sürdü. Müge Anlı ise tanığın kullandığı "mevlüt" ifadesiyle düğünü kastettiğini belirterek çiftin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gelinlik giydiğini hatırlattı.

10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi 14

Gizli tanık, bahçede kazı yapıldığını, kendilerine buraya havuz yapılacağının söylendiğini ve daha sonra bölgede domuz beslendiğini ileri sürdü. Tanık, domuz beslenmesi nedeniyle şikâyetçi olduklarını da iddia etti.

İlknur Düzgün ise tanığın iddialarını kabul etmedi. Domuz beslendiğini ilk kez duyduğunu söyleyen Düzgün, bahçeli evlerinde beton döküldüğü yönündeki iddiaları da reddetti.

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