10 yıllık cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Cezaevinden itiraf geldi
2016 yılında Osmaniye'de kaybolan Mehmet Çabuk dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski eşi İlknur Düzgün, cinayetin Osmaniye'de işlendiğini öne sürerek eşi İbrahim Düzgün'ü işaret etmişti. Cezaevinde bulunan İbrahim Düzgün'ün de Mehmet Çabuk'u öldürdüğünü ve cesedini evinin önündeki bahçeye gömdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili İlknur Düzgün ve kayınvalidesi gözaltına alındı.
ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir cinayet daha aydınlatıldı. 27 yaşındayken kaybolan Mehmet Çabuk'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Eski eşi İlknur Düzgün'ün cinayetin Osmaniye'de işlendiğini itiraf etmesinin ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, programda yapılan açıklamayı ihbar kabul etti. İlknur Düzgün ve kayınvalidesi gözaltına alındı.
CEZAEVİNDEN İTİRAF
Dosyada bir diğer itiraf ise cezaevinden geldi. İbrahim Düzgün, Mehmet Çabuk'u Ankara'dan Osmaniye'ye getirdiğini belirterek, "27 Ocak'ta aramızda bir tartışma oldu. Başına sert bir cisimle vurdum, evin bahçesine gömdüm." dedi.
İbrahim Düzgün, ardından olay yerinde ekiplere yer gösterdi. Yaklaşık 10 yıl önce öldürüldüğü değerlendirilen Mehmet Çabuk'un kemiklerine ulaşılması için bölgede çalışma başlatıldı.
NELER OLMUŞTU?
Şüphelerini yengesi İlknur üzerinde yoğunlaştıran Aynur'un açıklamalarının ardından beklenen itiraf geldi. Günlerdir canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken İlknur, bugün reklam arasında Müge Anlı'ya bildiklerini anlatacağını söyledi.