KAYIP EŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANDI

Öte yandan, çeşitli suçlardan hüküm giydiği belirtilen İbrahim Düzgün'ün, polise yakalanmamak amacıyla Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığının ortaya çıktığı aktarıldı.

İLKNUR DÜZGÜN'DEN CEZAEVİNDEKİ EŞİNE ÇAĞRI

15 Ekim 2026 tarihli canlı yayında konuşan İlknur Düzgün, cezaevinde bulunan eşi İbrahim Düzgün'e seslendi. Düzgün, yaşananlara ilişkin bildiklerini anlatmasını istediği eşinin, kendisini içinde bulunduğu durumdan çıkarabilecek tek kişi olduğunu söyledi.

İlknur Düzgün, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne biliyorsa anlatmasını istiyorum. Beni şu durumdan çıkartacak tek kişi o. Çünkü ben hiçbir şeyi bilmiyorum. Ortada iki tane çocuğumuz var. O çocukların yuvaya gitmesini istemiyorum. O çocukların rezil olmasını istemiyorum. Başına bir şey getirdi demiyorum. Gözümle görmedim, bilmiyorum. Onun yanından ayrıldı. O biliyor."