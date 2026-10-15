Kadir İnanır’ın mirası ne kadar? Yeğeninden vasiyet ve ihmal açıklaması
Levent İnanır, konuk olduğu programda dayısı Kadir İnanır'ın vasiyeti hakkında açıklamalarda bulundu. Merhum oyuncunun arşivinin kendisinde olduğunu belirten İnanır, "Dayımın irade sorunu vardı" sözlerine de açıklık getirdi. Levent İnanır'ın ihmal iddiasının ardından gözler Jülide Kural'a çevrildi.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, kariyeri boyunca rol aldığı 180'den fazla filmle Türk sinemasında iz bıraktı. 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu, vasiyetiyle gündemden düşmüyor.
Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunmasına ilişkin dava, bazı yasal mirasçılara tebligat ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelendi. Duruşmanın ardından açıklama yapan oyuncunun yeğeni Levent İnanır, dayısının vasiyetine ilişkin şüphelerini dile getirerek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.
Bunun ardından 28 yasal mirasçısı bulunan İnanır'ın tüm mal varlığını ve kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri ve telif haklarını da hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıktı. Usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, konuyla ilgili yeni açıklamalarını Esra Ezmeci'nin sunduğu "Kırmızı Çizgi" programında yaptı.
"VASİYETE İNANMIYORUM"
Kadir İnanır'ın vasiyetine inanmadığını belirten Levent İnanır, dayısını yakından tanıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma, 'Allah gecinden versin, sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?' diye sordum. Kadir dayım da 'Vekâletim sende' dedi. Ben kabul etmeyince buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var."
"2018'DEN BERİ ÇOK FAZLA İLAÇ KULLANIYORDU"
Daha önce dayısının "irade sorunu" olduğunu söyleyen Levent İnanır, bu sözleriyle tıbbi durumuna dikkat çekmek istediğini belirtti. İnanır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bunu söylerken tıbbi bir şeyden bahsediyordum. Çünkü 2018'den beri çok fazla ilaç kullanıyordu. Hastalığı kendisinde stres yaptığı için antidepresanlar da alıyordu." Dayısının çok değer verdiği yeğenlerine dahi miras bırakmadığını öne süren İnanır, "Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil" dedi.