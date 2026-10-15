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Kadir İnanır’ın mirası ne kadar? Yeğeninden vasiyet ve ihmal açıklaması

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Levent İnanır, konuk olduğu programda dayısı Kadir İnanır'ın vasiyeti hakkında açıklamalarda bulundu. Merhum oyuncunun arşivinin kendisinde olduğunu belirten İnanır, "Dayımın irade sorunu vardı" sözlerine de açıklık getirdi. Levent İnanır'ın ihmal iddiasının ardından gözler Jülide Kural'a çevrildi.

Kadir İnanır’ın mirası ne kadar? Yeğeninden vasiyet ve ihmal açıklaması 1

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, kariyeri boyunca rol aldığı 180'den fazla filmle Türk sinemasında iz bıraktı. 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu, vasiyetiyle gündemden düşmüyor.

Kadir İnanır’ın mirası ne kadar? Yeğeninden vasiyet ve ihmal açıklaması 2

Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunmasına ilişkin dava, bazı yasal mirasçılara tebligat ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelendi. Duruşmanın ardından açıklama yapan oyuncunun yeğeni Levent İnanır, dayısının vasiyetine ilişkin şüphelerini dile getirerek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Kadir İnanır’ın mirası ne kadar? Yeğeninden vasiyet ve ihmal açıklaması 3

Bunun ardından 28 yasal mirasçısı bulunan İnanır'ın tüm mal varlığını ve kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri ve telif haklarını da hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıktı. Usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, konuyla ilgili yeni açıklamalarını Esra Ezmeci'nin sunduğu "Kırmızı Çizgi" programında yaptı.

Kadir İnanır’ın mirası ne kadar? Yeğeninden vasiyet ve ihmal açıklaması 4

"VASİYETE İNANMIYORUM"

Kadir İnanır'ın vasiyetine inanmadığını belirten Levent İnanır, dayısını yakından tanıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma, 'Allah gecinden versin, sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?' diye sordum. Kadir dayım da 'Vekâletim sende' dedi. Ben kabul etmeyince buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var."

Kadir İnanır’ın mirası ne kadar? Yeğeninden vasiyet ve ihmal açıklaması 5

"2018'DEN BERİ ÇOK FAZLA İLAÇ KULLANIYORDU"

Daha önce dayısının "irade sorunu" olduğunu söyleyen Levent İnanır, bu sözleriyle tıbbi durumuna dikkat çekmek istediğini belirtti. İnanır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bunu söylerken tıbbi bir şeyden bahsediyordum. Çünkü 2018'den beri çok fazla ilaç kullanıyordu. Hastalığı kendisinde stres yaptığı için antidepresanlar da alıyordu." Dayısının çok değer verdiği yeğenlerine dahi miras bırakmadığını öne süren İnanır, "Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil" dedi.

Kadir İnanır’ın mirası ne kadar? Yeğeninden vasiyet ve ihmal açıklaması 6

Kadir İnanır'ın 20 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural için gereken her şeyi yaptığını belirten Levent İnanır, usta oyuncunun ölümünden önceki bakım sürecinde ihmal yaşandığını düşündüğünü de dile getirdi.

Kadir İnanır’ın mirası ne kadar? Yeğeninden vasiyet ve ihmal açıklaması 7

"DAYIMA İYİ BAKILMADI"

Kadir İnanır'ın 2025 yılında hastanede tedavi gördüğü döneme ilişkin konuşan Levent İnanır, dayısının sağlık sürecinde ihmâl olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kadir dayıma iyi bakılmadı. 2025'te hastanedeki tedavisi sırasında yürürken, eve gittikten sonra zatürre oldu. Evde kim varsa bu konuda ihmali olduğunu düşünüyorum."

Kadir İnanır’ın mirası ne kadar? Yeğeninden vasiyet ve ihmal açıklaması 8

KADİR İNANIR'IN ARŞİVLERİ LEVENT İNANIR'DA

Kadir İnanır'ın arşivlerinin kendisinde bulunduğunu söyleyen Levent İnanır, dayısının ödüllerini ve saatlerini sergileyeceği bir müze açmak istediğini açıkladı. Giriş ücretini düşük tutmayı planladığını belirten İnanır, müzeden elde edilecek gelirle kız çocuklarının eğitimine destek olmayı hedeflediğini de ifade etti.

Kadir İnanır’ın mirası ne kadar? Yeğeninden vasiyet ve ihmal açıklaması 9

JÜLİDE KURAL: "BEN ACIMI YAŞIYORUM"

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken, usta oyuncunun 20 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural da daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Vasiyet hakkında konuşmak istemediğini belirten Kural, yaşadığı acıya dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu."

Kadir İnanır’ın mirası ne kadar? Yeğeninden vasiyet ve ihmal açıklaması 10

Kadir İnanır'ın bir vasiyet hazırladığını ve buna saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kural, hukuki sürecin işleyeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Kadir'e olan saygının bir devamlılığı olarak. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir'e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim."

Jülide Kural, açıklamasında Kadir İnanır'ın mezarını da kendisinin yaptırdığını belirtmişti.

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