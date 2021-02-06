Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında yeni gerilim: Babam beni engelledi! Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında yeni gerilim: Babam beni engelledi!
Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında sular durulmadı. Tayfun Çolak, katıldığı bir magazin programında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Babasından bir ev almasının ardından mirastan feragat ettiğini söyleyen Çolak, babasının kendisini sosyal medyada engellediğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 06.02.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 11:14
Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Engin Çolak önceki gün bir magazin programına konuk oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çolak, babası hakkında geçtiğimiz yıl yaptığı bir röportajda "Babam bana Bursa'dan bir ev aldı. O evi alırken bana miras feragatnamesi imzalattı. Ondan önce 'İstersen ben sana bu evi almayayım, gel benimle kal. Böyle bir şey yaşamayalım' dedi. 'İstemiyorum, ben annemle kalacağım' dedim. İkimiz arasındaki bütün bağ bir imza ile bitti" demişti.
Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Çolak, "Annem benim için hayatını adadı, ben de onun için bir imza attım." dedi.
"BENİ ENGELLEDİ"
Sunucuların "Babanızın sosyal medya hesaplarına bakıyor musunuz?" sorusuna ise "Bakamıyorum çünkü beni engelledi." şeklinde cevap verdi.
Çolak ayrıca annesinin hayat hikâyesini kitap haline getireceğini belirtti.