Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında yeni gerilim: Babam beni engelledi!

Çolak, babası hakkında geçtiğimiz yıl yaptığı bir röportajda "Babam bana Bursa'dan bir ev aldı. O evi alırken bana miras feragatnamesi imzalattı. Ondan önce 'İstersen ben sana bu evi almayayım, gel benimle kal. Böyle bir şey yaşamayalım' dedi. 'İstemiyorum, ben annemle kalacağım' dedim. İkimiz arasındaki bütün bağ bir imza ile bitti" demişti.

