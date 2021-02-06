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Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında yeni gerilim: Babam beni engelledi!

Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında sular durulmadı. Tayfun Çolak, katıldığı bir magazin programında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Babasından bir ev almasının ardından mirastan feragat ettiğini söyleyen Çolak, babasının kendisini sosyal medyada engellediğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.02.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 11:14
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Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında yeni gerilim: Babam beni engelledi!

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Engin Çolak önceki gün bir magazin programına konuk oldu.

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Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında yeni gerilim: Babam beni engelledi!

Çolak, babası hakkında geçtiğimiz yıl yaptığı bir röportajda "Babam bana Bursa'dan bir ev aldı. O evi alırken bana miras feragatnamesi imzalattı. Ondan önce 'İstersen ben sana bu evi almayayım, gel benimle kal. Böyle bir şey yaşamayalım' dedi. 'İstemiyorum, ben annemle kalacağım' dedim. İkimiz arasındaki bütün bağ bir imza ile bitti" demişti.

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Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında yeni gerilim: Babam beni engelledi!

Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Çolak, "Annem benim için hayatını adadı, ben de onun için bir imza attım." dedi.

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Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında yeni gerilim: Babam beni engelledi!

"BENİ ENGELLEDİ"

Sunucuların "Babanızın sosyal medya hesaplarına bakıyor musunuz?" sorusuna ise "Bakamıyorum çünkü beni engelledi." şeklinde cevap verdi.

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Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında yeni gerilim: Babam beni engelledi!

Çolak ayrıca annesinin hayat hikâyesini kitap haline getireceğini belirtti.