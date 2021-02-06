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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Oscar ödüllü oyuncu Christopher Plummer hayatını kaybetti Oscar ödüllü oyuncu Christopher Plummer hayatını kaybetti
Hollywood'un ünlü aktörlerinden Christopher Plummer hayatını kaybetti. 91 yaşındaki usta oyuncunun, dün akşam saatlerinde Connecticut'da bulunan evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Rol aldığı filmlerle adını dünya çapında duyuran Oscar ödüllü oyuncunun menajeri Lou Pitt, yaptığı açıklamada "O sonsuza kadar bizimle olacak" ifadelerini kullandı
Giriş Tarihi: 06.02.2021 11:06
Hollywood'un ünlü aktörlerinden Christopher Plummer'ın beklenmedik ölümü, dünya çapında sinemaseverleri yasa boğdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR YANINDA EŞİ VARDI
Plummer'ın menajeri ve 46 yıllık arkadaşı Lou Pitt'in duyurduğu habere göre 91 yaşındaki Kanadalı aktör, dün akşam saatlerinde Connecticut'da bulunan evinde yanında eşi Elaine Taylor varken hayatını kaybetti.
OSCAR KAZANAN EN YAŞLI AKTÖRDÜ
"The Sound of Music", "A Beautiful Mind" ve "Beginners" gibi filmlerle tanınan Plummer, 2012'de 82 yaşındayken Beginner'taki rolüyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Oscar'ını kucaklamıştı. Plummer, bu ödülü kazanan en yaşlı aktör olmuştu.
Ünlü oyuncunun ölüm haberinin ardından açıklama yapan Lou Pitt, "Christopher sanatı ve insanlığı sayesinde tüm kalbimize dokundu. O sonsuza kadar bizimle olacak" ifadelerini kullandı.
"HER ZAMAN ÖZLENİLECEK"
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Plummer için "izleyicileri nesiller boyunca büyüleyen aktör" olarak bahsetti ve "Her zaman özlenilecek" ifadelerini kullandığı bir taziye mesajı yayınladı.