Burcu Esmersoy gayrimenkul zengini oldu

Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla önemli bir gelir elde eden Burcu Esmersoy'un gayrimenkul zengini olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Üstü kapalı bir şekilde çıkan haberleri doğrulayan Esmersoy, kazandığı parayı genelde gayrimenkule yatırdığını söyledi.