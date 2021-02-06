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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Burcu Esmersoy gayrimenkul zengini oldu
Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla önemli bir gelir elde eden Burcu Esmersoy'un gayrimenkul zengini olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Üstü kapalı bir şekilde çıkan haberleri doğrulayan Esmersoy, kazandığı parayı genelde gayrimenkule yatırdığını söyledi.
Giriş Tarihi: 06.02.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 11:56
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, kazandığı parayı gayrimenkul alarak değerlendirdiğini açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Esmersoy, "Birkaç sene önce emlak zengini haberlerine konu olmuştum. Fena sayılmam. Sırtımız yere gelmez" dedi. Esmersoy, pandemi döneminde seyahat etmeyi özlediğini de belirtti.
Sosyal medyada sık sık reklam içerikli paylaşımlar yapan Burcu Esmersoy, bu şekilde önemli bir gelir elde ediyor.
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