Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan Bodrum'daki lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı Şarkıcı Ceylan Bodrum'daki lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı
Şarkıcı Ceylan, 2017 yılında Bodrum'da villa almış ve kendi zevkine göre döşetmişti. Bir süre önce İstanbul'u terk ederek Bodrum'a yerleşme kararı alan şarkıcı, sürpriz bir kararla evi satışa çıkardı. Ceylan'ın istediği fiyat dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 05.02.2021 15:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 15:10
Şarkıcı Ceylan 2017 yılında Bodrum Yalıkavak'tan lüks bir villa satın almış ve kendi zevkine göre döşetmek için bir hayli masraf yapmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'u terk ederek Bodrum'a yerleşme kararı alan şarkıcı o dönem, ''Artık ben de Bodrumlu oldum buradan bir ev aldım'' açıklamasını yapmıştı.
Fakat şimdilerde Ceylan, Bodrum faslını kapama kararı aldı. Yalıkavak'taki 500 metrekarelik 5+1 lüks villasını 7 milyon TL'ye satışa çıkardı.
İSTANBUL'DA YATIRIM YAPACAK
Şarkıcının, özel dekore ettiği deniz manzaralı villayı İstanbul'da yapacağı yatırım için satılığa çıkarttığı öğrenildi.