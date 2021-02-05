Şarkıcı Ceylan Bodrum'daki lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

Şarkıcı Ceylan, 2017 yılında Bodrum'da villa almış ve kendi zevkine göre döşetmişti. Bir süre önce İstanbul'u terk ederek Bodrum'a yerleşme kararı alan şarkıcı, sürpriz bir kararla evi satışa çıkardı. Ceylan'ın istediği fiyat dudak uçuklattı.