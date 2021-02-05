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Haberler Galeri "Ölümün nefesi ensesinde" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Kıyım yaşanacak...

"Ölümün nefesi ensesinde" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Kıyım yaşanacak...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bölüm fırtınası yaşanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ceylan, herkesin yaptıklarına karşı çıkmasına rağmen bütün riskleri alarak yeni planını devreye sokmuştur. Başını belaya sokan Ceylan'ın hayatını kurtarmak için Hızır, hayat kurtaran hazırlığa girişir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölümde; Ceylan'ın yeni planının merkezinde ise Bahar yer alıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 16:06
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Ölümün nefesi ensesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Kıyım yaşanacak...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Kimsesiz Doğan ile Hamdi Korkmaz arasında geçen konuşmalar son bölüme damga vuruyor. Ceylan ise söz vermesine rağmen, başını belaya sokmaktan geri kalmıyor. Tipi ve Behzat'ın kendi kafasına göre yaptıkları hamle ise Façalılar ve Çakırbeyli ailelerini karşı karşıya getiriyor. Ceylan'ın yaptıkları sonrasında başını belaya sokması sonrasında Hızır yeni plan kururarak onu kurtarmayı amaçlar. Tüm gelişmelerin ışığında hayranları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ölümün nefesi ensesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Kıyım yaşanacak...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde ahaber.com.tr'de bulabileceksiniz...

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Ölümün nefesi ensesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Kıyım yaşanacak...

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır yeni bir döneme hazırlanıyor

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.

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Ölümün nefesi ensesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Kıyım yaşanacak...

Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

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Ölümün nefesi ensesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Kıyım yaşanacak...

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister.