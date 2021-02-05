"Ölümün nefesi ensesinde" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Kıyım yaşanacak...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Kimsesiz Doğan ile Hamdi Korkmaz arasında geçen konuşmalar son bölüme damga vuruyor. Ceylan ise söz vermesine rağmen, başını belaya sokmaktan geri kalmıyor. Tipi ve Behzat'ın kendi kafasına göre yaptıkları hamle ise Façalılar ve Çakırbeyli ailelerini karşı karşıya getiriyor. Ceylan'ın yaptıkları sonrasında başını belaya sokması sonrasında Hızır yeni plan kururarak onu kurtarmayı amaçlar. Tüm gelişmelerin ışığında hayranları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı bekleniyor.