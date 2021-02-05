Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, Rıza Baba karakteriyle efsane haline geldi. Uzun yıllardır ekranda olan Ergin, performansıyla gençlere taş çıkarttı. Özel hayatıyla da ilgi odağı olan Zafer Ergin, ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. İşte Zafer Ergin'in o fotoğrafı...