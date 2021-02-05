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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, Rıza Baba karakteriyle efsane haline geldi. Uzun yıllardır ekranda olan Ergin, performansıyla gençlere taş çıkarttı. Özel hayatıyla da ilgi odağı olan Zafer Ergin, ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. İşte Zafer Ergin'in o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 14:03
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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, ilgi odağı oldu. Yıllar önce çekilen fotoğrafının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı sallayan Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, hayranlarının dikkatini çekti. İşte Zafer Ergin ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Pınar Aydın

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Pınar Aydın

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Pınar Aydın

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit