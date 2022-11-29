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Meryem Uzerli’nin reklam anlaşmalarından kazandığı milyonlar dudak uçuklattı! Güzelliğiyle para basıyor!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Hürrem Sultan" karakteriyle şöhrete kavuşan Meryem Uzerli, adeta para basıyor. Önce İranlı modacı ile anlaşmasından 2 milyon dolar kazandı. Şimdi de geçen sene çalıştığı dünyaca ünlü mücevher markasıyla anlaşmasını yeniledi. Uzerli 8 milyon lira karşılığında imzayı attı. İşte bütün ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 09:02
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Meryem Uzerli’nin reklam anlaşmalarından kazandığı milyonlar dudak uçuklattı! Güzelliğiyle para basıyor!

Dünya yıldızlarının servetlerini araştıran 'celebsrevealed. com', Uzerli'nin servetinin 10 milyon dolar olduğunu belirtmişti.

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Meryem Uzerli’nin reklam anlaşmalarından kazandığı milyonlar dudak uçuklattı! Güzelliğiyle para basıyor!

Geçen hafta bir reklamdan 2 milyon dolar kazandığı söylenen ünlü oyuncu Meryem Uzerli, yine para bastı. Güzel oyuncu, bir mücevher markasıyla 8 milyon TL'ye anlaşma yeniledi.

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Meryem Uzerli’nin reklam anlaşmalarından kazandığı milyonlar dudak uçuklattı! Güzelliğiyle para basıyor!

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN AKTRİSİ

Yaklaşık 10 milyon dolar olduğu konuşulan servetiyle Türkiye'nin en zengin aktrisi olan Meryem Uzerli, para basmaya devam ediyor.

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Meryem Uzerli’nin reklam anlaşmalarından kazandığı milyonlar dudak uçuklattı! Güzelliğiyle para basıyor!

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda İranlı bir modacının markasıyla iki yıllık reklam anlaşması yapan güzel oyuncunun, karşılığında 2 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

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Meryem Uzerli’nin reklam anlaşmalarından kazandığı milyonlar dudak uçuklattı! Güzelliğiyle para basıyor!

MARKALAR ANLAŞMALARINI YENİLİYOR

Rol aldığı film ve dizilerden çok reklamlar sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl çalıştığı bir mücevher markasıyla da iş birliğini yeniledi.