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Meryem Uzerli’nin reklam anlaşmalarından kazandığı milyonlar dudak uçuklattı! Güzelliğiyle para basıyor!
Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Hürrem Sultan" karakteriyle şöhrete kavuşan Meryem Uzerli, adeta para basıyor. Önce İranlı modacı ile anlaşmasından 2 milyon dolar kazandı. Şimdi de geçen sene çalıştığı dünyaca ünlü mücevher markasıyla anlaşmasını yeniledi. Uzerli 8 milyon lira karşılığında imzayı attı. İşte bütün ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:02Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 09:02