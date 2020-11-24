Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Şarampole yuvarlanan Kubilay Aka ölümden döndü!
Kubilay Aka, Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube kanalında çok hızlı araç kullandığını ve çok kaza yaptığını açıklamıştı. Aka'nın açıklamasından iki gün sonra kaza yaptığı ortaya çıktı. Aka, Çanakkale'de aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.
Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 09:05
Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın kaza yaptığı haberi gündeme son dakika olarak bomba gibi düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kubilay Aka, "Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım" dediği röportajının çıktığı gün trafik kazası geçirdi. Seyir halindeyken yağışın etkisiyle Çanakkale yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden Kubilay Aka aracıyla şarampole yuvarlandı.
Araçtan şans eseri yara almadan kurtulan Aka'nın sakin tavırları dikkat çekti.
Yakışıklı oyuncunun kazadan iki gün önce Youtube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına katıldığı, "Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım" açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Genç oyuncu programda "Çiğnediğim en büyük yasak; sürekli arabayı kaçırmamdı. Maalesef ki hâlâ çok hızlı araba kullanıyorum ama güvenlik önlemlerini alarak. Ölmem ancak çok çarparım" dedi. Kaza, haberin yayınlandığı gün yaşandı.