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Şarampole yuvarlanan Kubilay Aka ölümden döndü!

Kubilay Aka, Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube kanalında çok hızlı araç kullandığını ve çok kaza yaptığını açıklamıştı. Aka'nın açıklamasından iki gün sonra kaza yaptığı ortaya çıktı. Aka, Çanakkale'de aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 09:05
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Şarampole yuvarlanan Kubilay Aka ölümden döndü!

Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın kaza yaptığı haberi gündeme son dakika olarak bomba gibi düştü.

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Şarampole yuvarlanan Kubilay Aka ölümden döndü!

Kubilay Aka, "Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım" dediği röportajının çıktığı gün trafik kazası geçirdi. Seyir halindeyken yağışın etkisiyle Çanakkale yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden Kubilay Aka aracıyla şarampole yuvarlandı.

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Şarampole yuvarlanan Kubilay Aka ölümden döndü!

Araçtan şans eseri yara almadan kurtulan Aka'nın sakin tavırları dikkat çekti.

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Şarampole yuvarlanan Kubilay Aka ölümden döndü!

Yakışıklı oyuncunun kazadan iki gün önce Youtube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına katıldığı, "Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

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Şarampole yuvarlanan Kubilay Aka ölümden döndü!

Genç oyuncu programda "Çiğnediğim en büyük yasak; sürekli arabayı kaçırmamdı. Maalesef ki hâlâ çok hızlı araba kullanıyorum ama güvenlik önlemlerini alarak. Ölmem ancak çok çarparım" dedi. Kaza, haberin yayınlandığı gün yaşandı.