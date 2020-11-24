Şarampole yuvarlanan Kubilay Aka ölümden döndü!

Kubilay Aka, Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube kanalında çok hızlı araç kullandığını ve çok kaza yaptığını açıklamıştı. Aka'nın açıklamasından iki gün sonra kaza yaptığı ortaya çıktı. Aka, Çanakkale'de aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.