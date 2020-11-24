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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Enes Batur'dan feci kaza sonrası ilk açıklama
Fenomen Enes Batur, dün aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Lüks aracıyla önce ağaca çarpmasının ardından takla atan Batur bir araca çarparak durabildi. Mucize eseri kazadan yara almadan kurtulan fenomenden ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 09:31
Youtube'da paylaştığı videolarla fenomen haline gelen Enes Batur, dün Etiler'de trafik kazası geçirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, ağaca çarptıktan sonra takla attı ve yol kenarında park halinde bulunan bir arabaya vurarak durabildi.
22 yaşındaki Enes Batur'un 1 milyon 350 bin TL değerindeki otomobili kullanılmaz hale geldi.
SEVGİLİSİ VE ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ
Kaza sonrası şok geçiren Batur'u olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Enes Batur, sevgilisine sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.
Daha sonra Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılan ünlü YouTuber'ın durumumun iyi olduğu öğrenildi.