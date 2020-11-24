Enes Batur'dan feci kaza sonrası ilk açıklama

SEVGİLİSİ VE ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Kaza sonrası şok geçiren Batur'u olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Enes Batur, sevgilisine sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.