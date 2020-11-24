Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah makyajsız haliyle olay oldu!

Masumlar Apartmanı dizisiyle son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Farah Zeynep Abdullah, en gözde oyunculardan birisi. Bugüne kadar rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Hayranları Farah Zeynep Abdullah'ın makyajsız halini merak ediyordu ki söz konusu fotoğraf çok geçmeden ortaya çıktı. İşte Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın makyajsız hali...