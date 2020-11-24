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Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah makyajsız haliyle olay oldu!

Masumlar Apartmanı dizisiyle son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Farah Zeynep Abdullah, en gözde oyunculardan birisi. Bugüne kadar rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Hayranları Farah Zeynep Abdullah'ın makyajsız halini merak ediyordu ki söz konusu fotoğraf çok geçmeden ortaya çıktı. İşte Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 05:53 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 05:56
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Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah makyajsız haliyle olay oldu!

Masumlar Apartmanı dizisiyle bir kez daha en çok konuşulan oyuncular arasında yer alan Farah Zeynep Abdullah'ın makyajsız halini görenler şaşırıyor. İşte başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah makyajsız haliyle olay oldu!

Sinem Kobal

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Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah makyajsız haliyle olay oldu!

Sinem Kobal

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  • 91
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah makyajsız haliyle olay oldu!

Özge Gürel

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  • 91
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah makyajsız haliyle olay oldu!

Özge Gürel