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Haberler Galeri Saplantılı aşığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya kabusu yaşatmıştı! Mahkemeden karar çıktı

Saplantılı aşığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya kabusu yaşatmıştı! Mahkemeden karar çıktı

Şimdilerde kendi gibi oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, kendisini takıntılı hale gelen saplantı bir hayranı tarafından evinin önünde tehdit edilerek kabusu yaşamıştı. Hayranına dava açan Serenay Sarıkaya geçen günlerde yine aynı durumda karşı karşıya kalınca KADES'ten yardım alarak kurtulmuştu. Mahkeme'den akıl sağlığı yerinde olmayan Tayfur D. ile ilgili karar çıktı.

Giriş Tarihi: 09.12.2022 15:14
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Saplantılı aşığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya kabusu yaşatmıştı! Mahkemeden karar çıktı

Kariyer ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya geçen Ocak ayında kendisini takip eden saplantılı şahıs tarafından evinin önünde tehdit edilmiş ve büyük korku yaşamıştı. Oturduğu sitenin önüne gelerek otomobilinin önünü kesen Serenay Sarıkaya KADES'ten yardım istemişti.

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Saplantılı aşığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya kabusu yaşatmıştı! Mahkemeden karar çıktı

SAPLANTILI HAYRAN İÇİN KARAR

Kendisine tehditler ve ağır hakaretlerde bulunan Tayfun Demirtaş başlatılan soruşturma dahilindeki uzlaşmayı reddetmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken saplantılı hayran için yeni bir karar geldi.

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Saplantılı aşığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya kabusu yaşatmıştı! Mahkemeden karar çıktı

"ALLAH KATINDA EŞ KILINDIK..."

Oyuncunun şikayeti üzerine olayla ilgili başlatılan soruşmada takıntılı hayran Tayfun Demirtaş'ın "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum. Onun giymiş olduğu elbiselerin aynısı bende de var. Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim." ifadelerine yer vermişti.

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Saplantılı aşığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya kabusu yaşatmıştı! Mahkemeden karar çıktı

" CANIMA KASTETMESİ…"

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya ise ifadesinde "Şüpheli, psikolojimi altüst etti. Canıma kastetmesi düşüncesiyle iş hayatımın durmasına ve dışarı çıkamaz hale gelmeme sebep oldu" açıklamalarına yer vermişti.

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Saplantılı aşığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya kabusu yaşatmıştı! Mahkemeden karar çıktı

SAPLANTILI HAYRAN HAKKINDA SON KARAR

Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderilerek gözlem altına alınmıştı.