Saplantılı aşığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya kabusu yaşatmıştı! Mahkemeden karar çıktı

"ALLAH KATINDA EŞ KILINDIK..."

Oyuncunun şikayeti üzerine olayla ilgili başlatılan soruşmada takıntılı hayran Tayfun Demirtaş'ın "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum. Onun giymiş olduğu elbiselerin aynısı bende de var. Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim." ifadelerine yer vermişti.