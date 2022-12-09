09 Aralık 2022, Cuma
Saplantılı aşığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya kabusu yaşatmıştı! Mahkemeden karar çıktı
Şimdilerde kendi gibi oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, kendisini takıntılı hale gelen saplantı bir hayranı tarafından evinin önünde tehdit edilerek kabusu yaşamıştı. Hayranına dava açan Serenay Sarıkaya geçen günlerde yine aynı durumda karşı karşıya kalınca KADES'ten yardım alarak kurtulmuştu. Mahkeme'den akıl sağlığı yerinde olmayan Tayfur D. ile ilgili karar çıktı.
Giriş Tarihi: 09.12.2022 15:14
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