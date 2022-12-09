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Haberler Galeri Recep İvedik 7 çıktı mı, saat kaçta çıkacak? Recep İvedik 7 hangi platformda, nasıl izleyebilirim? Disney Plus izleme linki!

Recep İvedik 7 çıktı mı, saat kaçta çıkacak? Recep İvedik 7 hangi platformda, nasıl izleyebilirim? Disney Plus izleme linki!

Recep İvedik serisinin 7 filmi de çıkıyor. Bu sefer sosyal medya platformu üzerinden izleme şansı bulunacak olan Recep İvedik 7 ile ilgili detaylar araştırılıyor. Yıllardır sevilen ve yakından takip edilen Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik karakterinin 7. filminde başına neler geleceği merak ediliyor. Peki Recep İvedik 7 yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Recep İvedik 7 hangi platformda, nasıl izleyebilirim?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 16:47
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Recep İvedik 7 çıktı mı, saat kaçta çıkacak? Recep İvedik 7 hangi platformda, nasıl izleyebilirim? Sinemaya gelecek mi?

Recep İvedik 7 gündemdeki yerini alırken serinin hayranları detayları araştırıyor. Film izleyicisine Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin başına gelenleri mizahi bir yolla izleme şansı sunuyor. Peki Recep İvedik 7 yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Recep İvedik 7 hangi platformda, nasıl izleyebilirim? Konusu ne? Oyuncuları kimler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Recep İvedik 7 çıktı mı, saat kaçta çıkacak? Recep İvedik 7 hangi platformda, nasıl izleyebilirim? Sinemaya gelecek mi?

RECEP İVADİK HANGİ PLATFORMDA NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Recep İvedik serisinin yeni filmi 9 Aralık tarihinde Disney Plus isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlandı.

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Recep İvedik 7 çıktı mı, saat kaçta çıkacak? Recep İvedik 7 hangi platformda, nasıl izleyebilirim? Sinemaya gelecek mi?

GÖKBAKAR'DAN KRAL GELİYOR PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından film afişini paylaşan Gökbakar, yayınladığı kareye "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek" notunu düştü.

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Recep İvedik 7 çıktı mı, saat kaçta çıkacak? Recep İvedik 7 hangi platformda, nasıl izleyebilirim? Sinemaya gelecek mi?

RECEP İVEDİK 7 KONUSU

Şehir hayatından ve maddi koşullardan uzaklaşmak isteyen Recep, yakın arkadaşı Nurullah ile babaannesinden miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

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Recep İvedik 7 çıktı mı, saat kaçta çıkacak? Recep İvedik 7 hangi platformda, nasıl izleyebilirim? Sinemaya gelecek mi?

Bu sırada köye ve civar ormanlara zarar verecek bir projenin olduğunu öğrenir. Recep, köylüler ile iş birliği yaparak bu projeye karşı gelmeyi amaçlar.