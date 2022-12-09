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Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kaç yıldır komada? Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Uyandı mı?

Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Geçirdiği kaza sonrası komaya giren Kenan Işık'ın tedavisi halen sürüyor. Yıllardır komada olan Kenan Işık'ın sevenleri detayları ve son gelişmeleri merak ediyor. Peki Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kaç yıldır komada? Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Uyandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 16:11
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Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kaç yıldır komada? Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Uyandı mı?

Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Geçirdiği kaza sonrası komaya giren Kenan Işık'ın tedavisi halen sürüyor. Yıllardır komada olan Kenan Işık'ın sevenleri detayları ve son gelişmeleri merak ediyor. Peki Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kaç yıldır komada? Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Uyandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kaç yıldır komada? Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Uyandı mı?

KENAN IŞIK NE ZAMAN KOMAYA GİRDİ?

Kenan Işık bundan tam 8 yılı aşkın bir süre önce gittiği spor salonunda fenalaşarak dengesini kaybetmiş ve sonucunda başını çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Işık, dört saat süren bir ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatmış ancak komaya girmişti ve bilinci kapalıydı.

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Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kaç yıldır komada? Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Uyandı mı?

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık'ın son hali ile ilgili olarak ailesi ve arkadaşlarından yeni bir açıklama geldi. Sanatçının fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

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Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kaç yıldır komada? Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Uyandı mı?

Ozan Zeybek, açıklamasında ''Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." ifadeleri kullandı.

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Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kaç yıldır komada? Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Uyandı mı?

Beril Işık da "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" dedi.