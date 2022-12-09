Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kaç yıldır komada? Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Uyandı mı?

Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Geçirdiği kaza sonrası komaya giren Kenan Işık'ın tedavisi halen sürüyor. Yıllardır komada olan Kenan Işık'ın sevenleri detayları ve son gelişmeleri merak ediyor. Peki Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kaç yıldır komada? Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Uyandı mı?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.12.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 16:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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