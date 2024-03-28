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Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci yeni halini paylaştı! O da sarışın oldu! "Hala alışamadım"

Aşk Yeniden, Kadın, Mucize Doktor gibi birçok başarılı projede yer alan Özge Özpirinçci, şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde hayat verdiği 'Karsu' karakteri ile adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla gündem oldu. İşte dizi için imaj değiştiren Özge Özpirinçci'nin son hali...

Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:20
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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci yeni halini paylaştı! O da sarışın oldu! Hala alışamadım

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, "Sandık Kokusu"nda canlandırdığı 'Karsu' karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci yeni halini paylaştı! O da sarışın oldu! Hala alışamadım

Başarılı oyunculuk performansı ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Özpirinçci, Sandık Kokusu dizisi için imajını yeniledi.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci yeni halini paylaştı! O da sarışın oldu! Hala alışamadım

Ünlü oyuncu, saçlarını sarıya boyatarak yeni bir görünüme kavuştu. Sosyal medya hesabından "Bu saça alışamadım." notuyla paylaştığı yeni hali, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tututldu.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci yeni halini paylaştı! O da sarışın oldu! Hala alışamadım

Özpirinçci'nin yeni imajıı takipçilerini ikiye böldü. Güzel oyuncunun son haline bazı kullanıcılar, "Eski halini özledik" derken bazıları da "Her daim güzelsiniz", "Saçlar çok yakışmış" gibi olumlu yorumlarda bulundu.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci yeni halini paylaştı! O da sarışın oldu! Hala alışamadım

İşte Özge Özpirinçci başta olmak üzere ünlülerin son halleri...