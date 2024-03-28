Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci yeni halini paylaştı! O da sarışın oldu! "Hala alışamadım"

Aşk Yeniden, Kadın, Mucize Doktor gibi birçok başarılı projede yer alan Özge Özpirinçci, şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde hayat verdiği 'Karsu' karakteri ile adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla gündem oldu. İşte dizi için imaj değiştiren Özge Özpirinçci'nin son hali...

Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL