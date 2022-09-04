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Sanatçı Gülay o muhteşem geceyi anlattı! Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Külliye'de düzenlenen etkinlikte sanatçı Gülay, söylediği türkülerle damga vurdu. Gülay, Hey On Beşli ve Çanakkale Türküsü'yle tüm katılımcıları derinden hüzünlendirdi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da gözyaşlarını tutamadı. Gülay, o geceyi işte böyle anlattı...

Giriş Tarihi: 04.09.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 10:03
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Sanatçı Gülay o muhteşem geceyi anlattı! Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde sanatçı Gülay türkü söylerken, alanı dolduranlarla birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da gözyaşlarını tutamadı. Gülay, o gece yaşananları ve hayatının satır aralarını işte böyle anlattı...

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Sanatçı Gülay o muhteşem geceyi anlattı! Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Gülay, Türkiye'nin en özel seslerinden, şarkıcılarından biri...Pop da söylese, türkü de söylese, arabesk klasiklerine de değse sesi hepsine, sırrı kendinde olan bir maharetle Gülay mührünü vurabiliyor. İçli, derin, tüm ruhuyla, bedeniyle şarkı söyleyenlerden. Bu tabii ki dinleyene de geçiyor... Şarkıyı yaşadığı gibi, dinleyene de yaşattırıyor Gülay...

Son yıllarda üst üste kanser atlatan Gülay'ın tedavisi sürüyor. Ama o hayata her zamanki gibi sıkı sıkı sarılıyor. Biricik kızı Nilban'a olan sevgisine şarkıların, müziğin şifasına ve sevenlerinin kalpten kalbe yolladığı o görünmez ama hissedilir güce tutunuyor...

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Sanatçı Gülay o muhteşem geceyi anlattı! Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Geçen haftaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen konseriyle damga vurdu Gülay. Özellikle Hey On Beş'li ve Çanakkale Türküsü'nü söylediği anlarda konser alanını dolduranlarla birlikte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da gözyaşlarını tutamadı. Gülay, hem o muhteşem gecede yaşananları hem sağlık durumunu hem de aşkı ve müziği Sabah Pazar'a anlattı.

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Sanatçı Gülay o muhteşem geceyi anlattı! Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

- Külliye'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konserine katılma sürecin nasıl gelişti?

- Daha önce de aynı repertuvarla Kültür Bakanlığı çalışmamız olmuştu. Gerçekten, tarihin ve işin ruhuna uyan iki çalışma olacaktı. Bunu görmüşler sağ olsunlar. İz de bırakmış olmayız ki, davet ettiler. Hayır demem, söz konusu bile olamazdı. 30 Ağustos gibi önemli bir tarihte orada olmak büyük onurdu.

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Sanatçı Gülay o muhteşem geceyi anlattı! Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

- Nasıl bir repertuvar oluşturdun? Hangi eserleri seslendirdin

- Repertuvarı ben oluşturmadım. Tarihin sesi, günün anlam ve önemi oluşturdu. Bu repertuvarı zaten hayata geçirmiştim. Ama asıl yaratıcıları bu ruhu ve şuuru ciğerine kadar hissedip bu eserleri ortaya koyanlar. Kurtuluş yolundaki ezgiler bunlar. O kahramanların yansıyanları. Ben, özüne sadık kaldım. Hey On Beşli'yi hatırlatmak istedim. Ki bir ağıttır... Çanakkale'yi 57.