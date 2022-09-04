04 Eylül 2022, Pazar
Sanatçı Gülay o muhteşem geceyi anlattı! Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Külliye'de düzenlenen etkinlikte sanatçı Gülay, söylediği türkülerle damga vurdu. Gülay, Hey On Beşli ve Çanakkale Türküsü'yle tüm katılımcıları derinden hüzünlendirdi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da gözyaşlarını tutamadı. Gülay, o geceyi işte böyle anlattı...
Giriş Tarihi: 04.09.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 10:03
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