Sanatçı Gülay o muhteşem geceyi anlattı! Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Gülay, Türkiye'nin en özel seslerinden, şarkıcılarından biri...Pop da söylese, türkü de söylese, arabesk klasiklerine de değse sesi hepsine, sırrı kendinde olan bir maharetle Gülay mührünü vurabiliyor. İçli, derin, tüm ruhuyla, bedeniyle şarkı söyleyenlerden. Bu tabii ki dinleyene de geçiyor... Şarkıyı yaşadığı gibi, dinleyene de yaşattırıyor Gülay...

Son yıllarda üst üste kanser atlatan Gülay'ın tedavisi sürüyor. Ama o hayata her zamanki gibi sıkı sıkı sarılıyor. Biricik kızı Nilban'a olan sevgisine şarkıların, müziğin şifasına ve sevenlerinin kalpten kalbe yolladığı o görünmez ama hissedilir güce tutunuyor...