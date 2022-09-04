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Haberler Galeri Kemal Sunal efsanesi Gerzek Şaban filmi ile ilgili şaşırtan gerçek! Mafya şefi ve Tarkan'ın yıldızı aynı kişi çıktı

Kemal Sunal efsanesi Gerzek Şaban filmi ile ilgili şaşırtan gerçek! Mafya şefi ve Tarkan'ın yıldızı aynı kişi çıktı

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gerzek Şaban'da Mafya şefi Abbas'ı canlandıran Yeşilçam'ın usta ismi, Tarkan Güçlü Kahraman'ın da yıldızı çıktı. Yeşilçam'a damga vuran ve birçok filmde yer alan usta oyuncunun Gerzek Şaban'da oynadığı birçok kişi tarafından bilinmiyordu. Yeşilçam'da Kemal Sunal ve Kartal Tibet ile birlikte rol alan usta oyuncu, sosyal medyada gündeme oturdu. Peki Gerzek Şaban ve Tarkan Güçlü Kahraman'da rol alan usta oyuncu kim?

Giriş Tarihi: 04.09.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 10:13
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Kemal Sunal efsanesi Gerzek Şaban filmi ile ilgili şaşırtan gerçek! Mafya şefi ve Tarkan’ın yıldızı aynı kişi çıktı

Gerzek Şaban filminde Mafya şefi Abbas'ı canlandıran Yeşilçam'ın usta ismi, Tarkan Güçlü Kahraman'ın da yıldızı çıktı. Yeşilçam'a damga vuran ve birçok filmde yer alan usta oyuncunun Gerzek Şaban'da oynadığı birçok kişi tarafından bilinmiyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kemal Sunal efsanesi Gerzek Şaban filmi ile ilgili şaşırtan gerçek! Mafya şefi ve Tarkan’ın yıldızı aynı kişi çıktı

Yeşilçam'da Kemal Sunal ve Kartal Tibet ile birlikte rol alan usta oyuncu, sosyal medyada gündeme oturdu. Peki Gerzek Şaban ve Tarkan Güçlü Kahraman'da rol alan usta oyuncu kim?

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Kemal Sunal efsanesi Gerzek Şaban filmi ile ilgili şaşırtan gerçek! Mafya şefi ve Tarkan’ın yıldızı aynı kişi çıktı

Gerzek Şaban ve Tarkan Güçlü Kahraman'da rol alan oyuncu Reha Yurdakul.

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Kemal Sunal efsanesi Gerzek Şaban filmi ile ilgili şaşırtan gerçek! Mafya şefi ve Tarkan’ın yıldızı aynı kişi çıktı

Reha Yurdakul - Gerzek Şaban

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Kemal Sunal efsanesi Gerzek Şaban filmi ile ilgili şaşırtan gerçek! Mafya şefi ve Tarkan’ın yıldızı aynı kişi çıktı

REHA YURDAKUL KİMDİR?

Türk sinemasının karakter oyuncularından Reha Yurdakul, 1 Nisan 1926 tarihinde Balıkesir, Burhaniye'de doğmuştur. Pertevniyal Lisesinden mezun olmuştur. 1949 yılında "Kanatlardan Türbe" filminde rol alarak sinema hayatına başladı. Bir süre baş rolde oynadı. Daha sonra karakter rolleri oyunculuğuna geçerek, çok sayıda filmde rol aldı.