Kemal Sunal efsanesi Gerzek Şaban filmi ile ilgili şaşırtan gerçek! Mafya şefi ve Tarkan'ın yıldızı aynı kişi çıktı

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gerzek Şaban'da Mafya şefi Abbas'ı canlandıran Yeşilçam'ın usta ismi, Tarkan Güçlü Kahraman'ın da yıldızı çıktı. Yeşilçam'a damga vuran ve birçok filmde yer alan usta oyuncunun Gerzek Şaban'da oynadığı birçok kişi tarafından bilinmiyordu. Yeşilçam'da Kemal Sunal ve Kartal Tibet ile birlikte rol alan usta oyuncu, sosyal medyada gündeme oturdu. Peki Gerzek Şaban ve Tarkan Güçlü Kahraman'da rol alan usta oyuncu kim?