Deniz Akkaya’ya siber saldırı şoku: Borcunu ödemedi, sosyal medya hesabı hacklendi | Bilgisayar korsanları bu mesajı paylaştı

Ünlü manken Deniz Akkaya, başkalarının giriş yapmaya çalıştığı sosyal medya hesabını iki bilgisayar korsanının yardımıyla kurtardı. Ancak Akkaya aldığı hizmet karşısında ödeme yapmadı. Bu kişiler de Akkaya'dan istedikleri parayı alamadıkları için ünlü mankenin hesabını hack'leyip 'Borcunu öde' şeklinde paylaşımda bulundular.