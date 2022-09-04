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Haberler Galeri Deniz Akkaya’ya siber saldırı şoku: Borcunu ödemedi, sosyal medya hesabı hacklendi | Bilgisayar korsanları bu mesajı paylaştı

Deniz Akkaya’ya siber saldırı şoku: Borcunu ödemedi, sosyal medya hesabı hacklendi | Bilgisayar korsanları bu mesajı paylaştı

Ünlü manken Deniz Akkaya, başkalarının giriş yapmaya çalıştığı sosyal medya hesabını iki bilgisayar korsanının yardımıyla kurtardı. Ancak Akkaya aldığı hizmet karşısında ödeme yapmadı. Bu kişiler de Akkaya'dan istedikleri parayı alamadıkları için ünlü mankenin hesabını hack'leyip 'Borcunu öde' şeklinde paylaşımda bulundular.

Sabah
Giriş Tarihi: 04.09.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 09:37
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Deniz Akkaya’ya siber saldırı şoku: Borcunu ödemedi, sosyal medya hesabı hacklendi | Bilgisayar korsanları bu mesajı paylaştı

Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde binlerce takipçisi olan sosyal medya hesabına başka kullanıcıların giriş yapmaya çalıştığını fark etti.

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Deniz Akkaya’ya siber saldırı şoku: Borcunu ödemedi, sosyal medya hesabı hacklendi | Bilgisayar korsanları bu mesajı paylaştı

İki bilgisayar korsanından yardım alan Akkaya'nın hesabı kurtarıldı. İddiaya göre Akkaya, bu kişilere ödeme yapmadı.

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Deniz Akkaya’ya siber saldırı şoku: Borcunu ödemedi, sosyal medya hesabı hacklendi | Bilgisayar korsanları bu mesajı paylaştı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü mankenin sosyal medya hesabını ele geçiren kullanıcılar, 'Deniz Abla borcunu öde' gibi paylaşımlar yaptı.

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Deniz Akkaya’ya siber saldırı şoku: Borcunu ödemedi, sosyal medya hesabı hacklendi | Bilgisayar korsanları bu mesajı paylaştı

Bunun üzerine Akkaya, suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Deniz Akkaya’ya siber saldırı şoku: Borcunu ödemedi, sosyal medya hesabı hacklendi | Bilgisayar korsanları bu mesajı paylaştı

ÜNLÜ MANKEN DENİZ AKKAYA SAVUNMASINI YAPTI!

Öte yandan; Ünlü manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ın anlaştığı firmalardan alınan ücreti eksik yatırdığını ve bu nedenle kendisine borcu olduğunu öne sürerek yanında bulunan 5 kişiyle birlikte darp ettirerek zorla aracına el koyduğu iddia edilmişti. Başına gelen olayların ardından Yılmaz, Gasp Büro Amirliği'nin yolunu tutmuştu.