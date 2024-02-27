27 Şubat 2024, Salı
Ahmet Mümtaz Taylan'ın eski eşi bakın kim çıktı! Ünlü oyuncu yeni rolüyle gündemde! Meğer Safir dizisinde...
Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, yeni dizisiyle magazin gündemine oturdu. "Leyla ile Mecnun", "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Ölümlü Dünya", "Gelincik", "Şahsiyet", "İşler Güçler", "Kelebeğin Rüyası" gibi başarılı yapımlarda rol alan Taylan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgi odağı haline geldi. Taylan'ın eski eşi ise geçtiğimiz gün final yapan Safir dizisinin oyuncusu çıktı! İşte oyuncu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:57
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