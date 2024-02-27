Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Ünlü oyuncu yeni rolüyle gündemde! Meğer Safir dizisinde...

3 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Emektar sinema oyuncusu Bilal İnci'nin torunudur.Üsküdar Lisesinden 1997 yılında mezun oldu.Daha sonra ise Şahika Tekand Oyunculuk Atölyesi'nden mezun oldu. 2003 yılında yer aldığı Kurşun Yarası adlı diziyle dikkatleri üzerine çekti.2007 yılında ünlü oyuncu olan Ahmet Mümtaz Taylan ile evlendi fakat 2012'de boşandılar. 1 Temmuz 2013'te ise yine kendisi gibi oyuncu olan Serdal Genç ile evlendi.Güzel oyuncu sinema ve dizi kariyerlerine hızla devam etmekte.