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Ahmet Mümtaz Taylan'ın eski eşi bakın kim çıktı! Ünlü oyuncu yeni rolüyle gündemde! Meğer Safir dizisinde...

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, yeni dizisiyle magazin gündemine oturdu. "Leyla ile Mecnun", "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Ölümlü Dünya", "Gelincik", "Şahsiyet", "İşler Güçler", "Kelebeğin Rüyası" gibi başarılı yapımlarda rol alan Taylan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgi odağı haline geldi. Taylan'ın eski eşi ise geçtiğimiz gün final yapan Safir dizisinin oyuncusu çıktı! İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:57
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Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Ünlü oyuncu yeni rolüyle gündemde! Meğer Safir dizisinde...

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Kızılcık Şerbeti dizisiyle televizyon ekranlarına geri dönüyor. Kariyeri boyunca birçok başarılı yapımın içinde yer alan Taylan'ın özel hayatı da hayranlarının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Taylan'ın eski eşi ise Safir dizisinde rol almış bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

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Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Ünlü oyuncu yeni rolüyle gündemde! Meğer Safir dizisinde...

Ahmet Mümtaz Taylan'ın özel hayatı hakkında araştırma yapanlar eski eşinin de ünlü olduğunu duyunca oldukça şaşırdı. Taylan'ın eski eşi ATV'nin geçtiğimiz gün final yapan dizisi Safir'de Şermin karakterini canlandırmış. İşte Ayçin İnci hakkında merak edilenler...

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Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Ünlü oyuncu yeni rolüyle gündemde! Meğer Safir dizisinde...

3 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Emektar sinema oyuncusu Bilal İnci'nin torunudur.Üsküdar Lisesinden 1997 yılında mezun oldu.Daha sonra ise Şahika Tekand Oyunculuk Atölyesi'nden mezun oldu. 2003 yılında yer aldığı Kurşun Yarası adlı diziyle dikkatleri üzerine çekti.2007 yılında ünlü oyuncu olan Ahmet Mümtaz Taylan ile evlendi fakat 2012'de boşandılar. 1 Temmuz 2013'te ise yine kendisi gibi oyuncu olan Serdal Genç ile evlendi.Güzel oyuncu sinema ve dizi kariyerlerine hızla devam etmekte.

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Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Ünlü oyuncu yeni rolüyle gündemde! Meğer Safir dizisinde...

"Kızılcık Şerbeti", dizisinde Abdullah Bey'i canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Dizide, virüse yakalandığı için inzivaya çekildiği belirtilen Tanrıöğen için kanaldan açıklama geldi. Kızılcık Şerbeti'nin Apo'sunun diziye veda ettiği belirtildi.

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Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Ünlü oyuncu yeni rolüyle gündemde! Meğer Safir dizisinde...

İşte Ahmet Mümtaz Taylan başta olmak üzere ünlülerin eşleri...