Şampanya skandalına gelen tepkiler Demet Akalın’ı hastanelik etti! 50 iğne yedim

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Kıbrıs'ta konser verdiği konserin ardından konuştu. Geçen hafta sahnede bir garsonun kafasına şampanya döktüğü için eleştiri oklarının hedefi olan sanatçı, başından büyük stresi, "Konu yanlış anlaşıldı. O yüzden migrenim tuttu ve bir türlü geçmedi. 50 tane iğne oldum. Ben gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonda bir günün gelirini mekanda çalışan emekçilere bırakırım." sözleriyle anlattı.