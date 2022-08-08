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Şampanya skandalına gelen tepkiler Demet Akalın’ı hastanelik etti! 50 iğne yedim

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Kıbrıs'ta konser verdiği konserin ardından konuştu. Geçen hafta sahnede bir garsonun kafasına şampanya döktüğü için eleştiri oklarının hedefi olan sanatçı, başından büyük stresi, "Konu yanlış anlaşıldı. O yüzden migrenim tuttu ve bir türlü geçmedi. 50 tane iğne oldum. Ben gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonda bir günün gelirini mekanda çalışan emekçilere bırakırım." sözleriyle anlattı.

Giriş Tarihi: 08.08.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 09:44
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Şampanya skandalına gelen tepkiler Demet Akalın’ı hastanelik etti! 50 iğne yedim

Ünlü popçu Demet Akalın, önceki gün Kıbrıs'ta sahne aldı. Geçen hafta sahnede garsonun kafasına şampanya döktüğü için oldukça tepki toplayan şarkıcı, konser öncesi gazetecilerle bir araya geldi.

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Şampanya skandalına gelen tepkiler Demet Akalın’ı hastanelik etti! 50 iğne yedim

"50 TANE İĞNE OLDUM"

Akalın, kendisine bu mesele ile ilgili sorular soran gazetecilere, "Konu yanlış anlaşıldı arkadaşlar. O yüzden migrenim tuttu ve bir türlü geçmedi. 50 tane iğne oldum" diye cevap verdi.

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Şampanya skandalına gelen tepkiler Demet Akalın’ı hastanelik etti! 50 iğne yedim

"DOĞUM GÜNÜNÜ ŞAMPANYAYLA KUTLAMAYALIM, YANLIŞ ANLAŞILIYORUM"

Daha sonra dinleyici karşısına çıkan şarkıcı, "Bugün kimlerin doğum günü? Doğum gününü şampanyayla kutlamayalım, yanlış anlaşılıyorum.

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Şampanya skandalına gelen tepkiler Demet Akalın’ı hastanelik etti! 50 iğne yedim

"BİRTAKIM İNSANLAR BOŞ VERMİYOR"

Yıllardır yaptığım espriler başka yere çekiliyor" dedi. Bir misafirin, "Boşver, boşver" demesi üzerine de şöyle konuştu: "Birtakım insanlar boş vermiyor. Gazino kültüründen gelen biriyim.

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Şampanya skandalına gelen tepkiler Demet Akalın’ı hastanelik etti! 50 iğne yedim

"HÜLYA AVŞAR'IN RAHMETLİ ANNESİNDEN BÖYLE GÖRDÜM"

Çalıştığım sezonun bir gününü mekandaki emekçilere bırakırım. Hülya Avşar'ın rahmetli annesi Emral Avşar'dan böyle gördüm. Çünkü Emral Hanım gazino kültürünü biliyordu."